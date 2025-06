Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Front Mission 3: Remake – 4.7GB

Through the Nightmares – 3.3GB

Virtual Girl @ World’s End – 3.2GB

Out of Sight – 3.2GB

Fortune’s Favor – 3.1GB

Legendary Hoplite – 2.8GB

100 in 1 Game Collection – 2.6GB

Lost in Random: The Eternal Die – 2.4GB

Gex Trilogy – 2.2GB

Hololive Treasure Mountain MegaPack – 2.1GB

Nova Hearts – 2.0GB

Hungry Meem – 1.5GB

CatTerror – 1.3GB

Gatewalkers – 1.2GB

No Sun To Worship – 1.1GB

Korean Drone Flying Tour Yadal Dock – 1.1GB

Rooftops & Alleys: The Parkour Game – 936MB

Nif Nif – 934MB

Battle Train – 926MB

Bubble Wizard III Saga – 773MB

HoloParade: Deluxe Edition – 599MB

Cat Cosmic Puzzle – 410MB

Rail Route – 326MB

Higgs Boson: Puzzle Collection – 306MB

Chronicles of the Wolf – 306MB

Clash of Weirdos – Card Carnage – 289MB

Football Mini Stars – 234MB

Balavour – 227MB

Make it! Sushi – 213MB

Labyban – 206MB

Bag Hero – 154MB

Tetra’s Escape 2 – 103MB

Bloom Paradise – 63MB

Eggconsole Revival Xanadu Easy Ver PC-9801 – 45MB