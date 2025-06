Lors du Wholesome Showcase de cette année, le développeur Pine Creek Games et l’éditeur Noodlecake ont dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Winter Burrow, leur prochain jeu de survie cozy qui s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch, Xbox, Game Pass et Steam d’ici la fin de l’année 2025.

Dans Winter Burrow, vous incarnez une petite souris citadine qui retourne dans la forêt pour retrouver le terrier de son enfance. Malheureusement, le foyer est en ruines et votre tante, censée veiller sur les lieux, a mystérieusement disparu. Il vous faudra restaurer votre ancien terrier pour en faire un véritable cocon, tout en bravant le froid mordant et les dangers discrets de la nature environnante.

Le jeu vous invite à explorer une nature gelée, à collecter des ressources essentielles, à fabriquer des outils, à tricoter de confortables pulls d’hiver, à cuisiner de savoureuses tartes, et à faire connaissance avec les habitants de cette forêt enneigée. L’objectif n’est pas de survivre à tout prix, mais plutôt de trouver votre propre rythme, dans un monde à la fois rude et réconfortant.

Vous devrez faire preuve de curiosité et de débrouillardise pour comprendre ce qu’il est advenu de votre tante disparue. En même temps, vous pourrez décorer votre terrier à votre goût, personnaliser votre personnage et tisser des liens avec les autres créatures locales. Même si certains insectes peuvent se montrer agressifs, l’entraide reste au cœur de l’expérience.

Winter Burrow se distingue des jeux de survie plus classiques par son approche chaleureuse et accessible. Ici, pas de compte à rebours stressant ni de gestion complexe : c’est une invitation à prendre son temps, à s’émerveiller et à écrire sa propre histoire dans un monde miniature et immersif.