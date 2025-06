Comme chaque semaine, l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch fait le plein de promotions, et cette nouvelle vague de réductions s’annonce particulièrement généreuse. Si vous attendiez le bon moment pour étoffer votre ludothèque, c’est peut-être l’occasion rêvée, avec des prix plancher sur des titres cultes, des séries de RPG japonais adorés, ou encore de véritables perles indépendantes.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Parmi les offres les plus notables, on retrouve une vaste sélection de jeux de la série Atelier à leur prix le plus bas jamais vu. Des packs complets comme l’Atelier Arland series Deluxe Pack ou encore la trilogie Atelier Dusk tombent à 44,99 $ chacun, soit une réduction de 50 %. Les épisodes individuels tels que Atelier Ryza, Sophie, Ayesha ou Escha & Logy oscillent entre 14,99 $ et 19,99 $, une aubaine pour les amateurs de JRPG alchimiques.

Autre série à ne pas manquer, Ace Attorney brille cette semaine avec Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy à 24,99 $ et la Ace Attorney Investigations Collection à 29,99 $. De quoi (re)découvrir les péripéties judiciaires de Phoenix Wright et ses collègues dans des conditions idéales.

La compilation Castlevania Dominus Collection passe à 17,49 $, tandis que la très appréciée Advance Collection tombe à 10,99 $. Pour les amateurs de rogue-like et d’expériences exigeantes, Loop Hero est proposé à seulement 3,49 $, Curse of the Dead Gods à 3,99 $, et Dusk, le FPS rétro nerveux, est à 6,99 $.

Les jeux d’action-aventure ne sont pas en reste : Another Crab’s Treasure, le soulslike déjanté sous-marin, est à 17,99 $, Blasphemous et Bloodstained: Ritual of the Night à 9,99 $ chacun, tandis que Cocoon, récompensé par la critique pour son ingéniosité, affiche un très tentant 14,99 $.

Côté indépendants, on retrouve des pépites telles que Golf Story ou Broforce à seulement 1,99 $, Neon White à 12,49 $, Lil Gator Game à 10,99 $, ou encore Turnip Boy Commits Tax Evasion à 2,99 $. Pour les joueurs à la recherche de récits émouvants, What Remains of Edith Finch est à 4,99 $, Gone Home à 2,99 $, et Venba à 5,99 $.

Les fans de Capcom peuvent également se réjouir : les épisodes classiques de Resident Evil sont tous soldés à 9,99 $, y compris les versions cloud de Resident Evil 2, 3, 7 et Village. Les amateurs de beat’em up retrouveront le Capcom Beat ‘Em Up Bundle à moitié prix, tout comme les jeux Mega Man, proposés entre 7,99 $ et 19,99 $ selon la collection.

Enfin, Monster Hunter Rise et Generations Ultimate descendent à 9,99 $, tandis que la compilation Monster Hunter Stories Collection est à 34,99 $, incluant les deux épisodes narratifs de la célèbre saga.

La totale:

– 9 Years of Shadow – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Another Crab’s Treasure – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Ape Out – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $44.99 (prix de base: $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $44.99 (prix de base: $89.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Firis DX – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Lulua – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Marie Remake – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Atelier Meruru DX – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Rorona DX – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Ryza – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Shallie DX – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Sophie DX – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Totori DX – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Yumia – $44.99 (prix de base: $59.99)

– Berserk Boy – $10.00 (prix de base: $20.00)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base: $4.99)

– BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Bloomtown – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Broforce – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Call of Cthulhu – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Caravan SandWitch – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Castlevania Advance Collection – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Castlevania Dominus Collection – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Children of Morta – $4.37 (prix de base: $21.99)

– Choo-Choo Charles – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Cocoon – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Contra: Operation Galuga – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Curse of the Dead Gods – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Dementium: The Ward – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Dreamscaper – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Dusk – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Enter x Exit the Gungeon – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Everspace: Stellar Edition – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Faith: The Unholy Trinity – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Far: Lone Sails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Freshly Frosted – $5.89 (prix de base: $9.99)

– Frogsong – $8.24 (prix de base: $14.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Ghostbusters: Spirits Unleashed – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Golf Story – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Gone Home – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Grapple Dog – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Grapple Dogs: Cosmic Canines – $10.69 (prix de base: $17.99)

– Gravity Circuit – $10.99 (prix de base: $21.99)

– Grow: Song of the Evertree – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Hot Wheels Unleashed – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Human Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Inkulinati – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Into the Breach – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Kao the Kangaroo – $3.97 (prix de base: $29.99)

– Kentucky Route Zero – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– LEGO Horizon Adventures – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Lil Gator Game – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Lollipop Chainsaw Repop – $26.99 (prix de base: $44.99)

– Loop Hero – $3.49 (prix de base: $14.99)

– Lorelei and the Laser Eyes – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero ZX/Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Minute of Islands – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories Collection – $34.99 (prix de base: $59.99)

– MySims: Cozy Bundle – $24.79 (prix de base: $39.99)

– Nelke & the Legendary Alchemists – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Neon White – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Neversong – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Once Upon a Jester – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Othercide – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Outer Wilds – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Portal Knights – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 2 Cloud – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Resident Evil 3 Cloud – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 7 Biohazard Cloud – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Village Cloud – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Roki – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Rugrats: Adventures in Gameland – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Sail Forth – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

– Shantae – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Shantae and the Seven Sirens – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Shinsekai Into the Depths – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Sludge Life – $2.49 (prix de base: $14.99)

– Solar Ash – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Souldiers – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Tails of Iron 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $7.49 (prix de base: $14.99)

– The Game of Life 2 – $4.79 (prix de base: $29.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base: $39.99)

– The Last Campfire – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Pathless – $9.99 (prix de base: $39.99)

– The Sinking City – $4.99 (prix de base: $49.99)

– The Swords of Ditto – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Talos Principle – $3.99 (prix de base: $29.99)

– Toem – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Trover Saves the Universe – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Turnip Boy Robs a Bank – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Ultra Street Fighter 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Valfaris – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Vampyr – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Venba – $5.99 (prix de base: $14.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– World War Z – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Worms Armageddon – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Yu-Gi-Oh: Early Days Collection – $39.99 (prix de base: $49.99)

– Yu-Gi-Oh Rush Duel: Dawn of the Battle Royale – $9.99 (prix de base: $39.99)