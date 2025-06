Twigames a récemment levé le voile sur Hollow Home, un RPG narratif isométrique aussi intime que percutant, prévu pour Nintendo Switch à condition que sa campagne Kickstarter à venir rencontre le succès escompté. Si aucune date de lancement de la campagne n’a encore été révélée, un premier trailer a d’ores et déjà été partagé pour donner un aperçu saisissant de ce projet engagé.

Hollow Home nous place dans la peau de Maksym, un adolescent ukrainien de 14 ans, au cœur de l’invasion russe à grande échelle. Le jeu débute la veille de l’attaque, alors que Maks vit les dernières heures de son enfance insouciante. Mais dès le lendemain, sa réalité bascule : il se réveille au son des bombardements et doit survivre dans une ville qui s’effondre sous le feu de l’ennemi.

Dans cette œuvre résolument tournée vers la narration, il ne s’agit pas de combattre, mais de survivre. Hollow Home ne met pas en scène de violence graphique ni de système de combat : il s’intéresse plutôt à l’impact humain de la guerre, à ses conséquences sociales et psychologiques, à travers des dialogues profonds, des quêtes à embranchements et un monde évolutif.

Le gameplay met l’accent sur l’exploration, le crafting, la survie, la cuisine et la personnalisation. L’univers change au fil des choix du joueur, offrant une forte rejouabilité et une progression qui reflète les décisions prises. Chaque personnage est fictif, mais les événements vécus sont inspirés de faits bien réels, conférant au titre une authenticité bouleversante.

Les influences de Hollow Home sont revendiquées et claires : Disco Elysium et Planescape: Torment servent de boussoles narratives, tant pour la richesse des dialogues que pour la structure non linéaire de l’histoire.