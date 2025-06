Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Shinobi: Art of Vengeance – 6.0GB

Locomoto – 5.0GB

Weko The Mask Gatherer – 4.5GB

Poppy Playtime: Chapter 4 – 3.8GB

Once Upon a Puppet – 3.6GB

How 2 Escape: Lost Submarine – 2.7GB

Arisen Force: Life Devotee – 2.5GB

Real Estate Simulator: From Bum to Millionaire – 1.6GB

Anvil Saga – 700MB

Cornhole – 563MB

Klaus Lee: Thunderballs – 511MB

Oirbo – 460MB

Parry Nightmare – 434MB

Blast Rush LS – 343MB

Finnigan Fox – 329MB

Sea Fantasy – 289MB

Shadowframe – 237MB

Without a Voice – 211MB

Cats Visiting Wild West – 206MB

Bee Flowers: Save the Garden – 173MB

Hope’s Farm 2 – 171MB

Pirate Trails: Tentacles and Treasures – 127MB

Exo-Calibre – 115MB

Collie Call: Farm of Tomorrow – 103MB

Evel Knievel – 99MB

Fantasy of War – 73MB

Eggconsole Tritorn MSX – 35MB