L’eShop nord-américain de la Nintendo Switch accueille actuellement une vague de promotions particulièrement généreuses, avec plusieurs jeux proposés à leurs meilleurs prix historiquement bas. Des titres de renom comme Melty Blood: Type Lumina, Wavetale, Ghost Trick, ou encore Blasphemous 2 connaissent des baisses de prix. Que vous soyez à la recherche de pépites indé ou de séries iconiques signées Capcom, Atlus ou Gust, il y en a pour tous les goûts.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. Parmi les centaines de réductions disponibles, plusieurs titres ressortent par la qualité de leur contenu et la pertinence de leur tarif. Voici une sélection des offres les plus remarquables :

Des jeux à moins de 5 $ :

Wavetale – 1,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Une aventure poétique sur les flots à un prix dérisoire.

– 1,99 $ (au lieu de 29,99 $) Une aventure poétique sur les flots à un prix dérisoire. Far: Lone Sails – 1,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Un road trip post-apocalyptique en solitaire, salué pour son atmosphère.

– 1,99 $ (au lieu de 14,99 $) Un road trip post-apocalyptique en solitaire, salué pour son atmosphère. Golf Story – 1,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Un savoureux mélange de RPG et de golf, made in Australia.

– 1,99 $ (au lieu de 14,99 $) Un savoureux mélange de RPG et de golf, made in Australia. Mechstermination Force – 1,99 $ (au lieu de 11,99 $)

Un boss rush arcade nerveux signé Hörberg Productions.

– 1,99 $ (au lieu de 11,99 $) Un boss rush arcade nerveux signé Hörberg Productions. SteamWorld Dig / Dig 2 / Quest – 1,99 $ chacun (au lieu de 9,99 $ à 24,99 $)

Des classiques de l’indé à un tarif plancher.

– 1,99 $ chacun (au lieu de 9,99 $ à 24,99 $) Des classiques de l’indé à un tarif plancher. Say No More – 1,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Un OVNI vidéoludique hilarant basé sur… le refus.

– 1,99 $ (au lieu de 14,99 $) Un OVNI vidéoludique hilarant basé sur… le refus. The Talos Principle – 3,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Un puzzle game philosophique signé Croteam.

– 3,99 $ (au lieu de 29,99 $) Un puzzle game philosophique signé Croteam. Curious Expedition – 2,24 $ (au lieu de 14,99 $)

De l’exploration procédurale à l’ancienne.

Des jeux AA et AAA à prix cassés :

Melty Blood: Type Lumina – 14,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Un jeu de combat rapide, stylisé, très apprécié des puristes.

– 14,99 $ (au lieu de 49,99 $) Un jeu de combat rapide, stylisé, très apprécié des puristes. Ghost Trick: Phantom Detective – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Le chef-d’œuvre de Shu Takumi en version remasterisée.

– 14,99 $ (au lieu de 29,99 $) Le chef-d’œuvre de Shu Takumi en version remasterisée. Blasphemous 2 – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Une suite plus maîtrisée et intense que jamais.

– 14,99 $ (au lieu de 29,99 $) Une suite plus maîtrisée et intense que jamais. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Trois épisodes clés de la saga judiciaire.

– 24,99 $ (au lieu de 49,99 $) Trois épisodes clés de la saga judiciaire. Monster Hunter Rise – 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

L’un des meilleurs épisodes pour découvrir la licence.

– 9,99 $ (au lieu de 39,99 $) L’un des meilleurs épisodes pour découvrir la licence. Monster Hunter Stories / Stories 2 – respectivement 19,99 $ et 29,99 $

Parfaits pour les amateurs de RPG au tour par tour.

– respectivement 19,99 $ et 29,99 $ Parfaits pour les amateurs de RPG au tour par tour. Ni no Kuni I & II – chacun à moins de 10 $

Deux JRPG enchanteurs, doublés de chefs-d’œuvre visuels.

Des compilations et collections à ne pas rater :

Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 & 2 – 19,99 $ chaque (au lieu de 39,99 $)

L’intégralité des jeux cultes GBA revisitée.

– 19,99 $ chaque (au lieu de 39,99 $) L’intégralité des jeux cultes GBA revisitée. Capcom Beat ‘Em Up Bundle – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Un concentré d’arcade rétro pour les fans de baston old-school.

– 9,99 $ (au lieu de 19,99 $) Un concentré d’arcade rétro pour les fans de baston old-school. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 9,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Trois enquêtes d’anthologie pour un tarif ridiculement bas.

– 9,99 $ (au lieu de 29,99 $) Trois enquêtes d’anthologie pour un tarif ridiculement bas. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 – 29,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Les classiques de Kojima à redécouvrir.

Pour les amateurs de jeux de rôle :

Atelier Ryza – 14,99 $ (au lieu de 59,99 $)

L’épisode qui a redéfini la série Atelier.

– 14,99 $ (au lieu de 59,99 $) L’épisode qui a redéfini la série Atelier. Atelier Sophie 2 – 29,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Un RPG doux et maîtrisé, parfait pour les nouveaux venus.

– 29,99 $ (au lieu de 59,99 $) Un RPG doux et maîtrisé, parfait pour les nouveaux venus. Tales of Graces f Remastered – 29,99 $ (au lieu de 39,99 $)

L’un des Tales of les plus appréciés, récemment débarqué sur Switch.

Des expériences atypiques :

Loop Hero – 3,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Mélange de roguelike, deck-building et idle game.

– 3,49 $ (au lieu de 14,99 $) Mélange de roguelike, deck-building et idle game. Tinykin – 6,24 $ (au lieu de 24,99 $)

Plateforme, stratégie et Pikmin-like en miniature.

– 6,24 $ (au lieu de 24,99 $) Plateforme, stratégie et Pikmin-like en miniature. Outer Wilds – 14,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Un voyage existentiel dans un système solaire condamné.

