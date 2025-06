Après plus d’un an de développement en accès anticipé sur PC, Hades II entre enfin dans sa phase finale. Supergiant Games a confirmé que la sortie en version 1.0 se rapproche à grands pas, et celle-ci arrivera d’abord sur Nintendo Switch et Switch 2, en exclusivité console temporaire.

Dans une nouvelle publication sur Steam, le studio déclare : « Après plus d’un an de développement en accès anticipé, nous commençons à préparer la sortie de notre version 1.0 ». L’équipe travaille désormais à l’ajout de la véritable fin de l’histoire, à l’intégration des succès, et à l’application des derniers ajustements. Une date de sortie n’a pas encore été fixée, mais le studio promet de la partager « dès que possible ».

Cette annonce accompagne la mise en ligne de la mise à jour baptisée The Unseen Update, qui apporte de nombreux ajouts : nouveaux styles de combat pour les armes avec les Aspects Cachés, nouveaux Gardiens surpuissants à affronter, renforcement des liens avec les personnages via des événements inédits, magies lunaires amplifiées grâce aux Hexes Divins, et un système de combat affiné avec les Flammes Ténébreuses retravaillées.

Le tout est complété par de nouvelles musiques, des illustrations inédites, des rencontres narratives supplémentaires et un soin accru sur l’ambiance générale du jeu. Pour Supergiant, cette mise à jour marque clairement le début de la fin de la phase d’accès anticipé.

Hades II poursuit l’héritage du premier opus avec un gameplay rogue-like envoûtant et une approche narrative évolutive. Le joueur y incarne Mélinoé, la Princesse des Enfers, qui cherche à vaincre le Titan du Temps, Chronos, dans un univers encore plus vaste, sombre et magique.

Prévu pour une sortie complète en 2025, Hades II sera proposé dans de nombreuses langues, dont le français, et vise une fluidité exemplaire sur Switch comme sur Switch 2, avec un affichage 60 FPS confirmé et une meilleure définition visuelle sur la future console de Nintendo.