Bonne nouvelle pour les fans de WitchSpring R : le jeu va recevoir un contenu téléchargeable entièrement gratuit baptisé The Follower’s Fall, prévu pour le mois d’août 2025. Ce DLC prendra la forme d’une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs du jeu.

Ce nouveau contenu proposera plusieurs histoires post-fin axées sur les personnages principaux, de nouveaux chefs de guerre à découvrir, ainsi qu’un arc narratif inédit centré sur un mystérieux suiveur. Le tout sera entièrement doublé en japonais et en coréen, offrant ainsi une immersion encore plus complète dans l’univers du jeu.

WitchSpring R est un RPG narratif qui mêle simulation, collecte, artisanat et combats. On y incarne Pieberry, une sorcière aux longues oreilles de lapin vivant dans une forêt peuplée de monstres. Curieuse du monde des humains qu’elle n’a jamais connu, elle rêve de s’y aventurer, motivée par un simple désir d’enfance : goûter à nouveau à de délicieux plats. C’est à partir de ce souhait naïf que débute une aventure magique et pleine de rebondissements.

Développé par Kiwi Walks, le jeu est actuellement disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC via Steam, avec une sortie sur Xbox One prévue ultérieurement. Pour accompagner l’annonce de ce DLC, une promotion allant jusqu’à -35 % est proposée sur le jeu de base et les contenus additionnels déjà sortis, avec des dates variables selon la plateforme.