Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Everybody’s Golf Hot Shots – 6.4GB

Fiz and the Rainbow Planet – 1.2GB

Missile Command Delta – 1.1GB

Korean Drone Flying Tour Buk-ri Dock – 943MB

Supermarket Manager 2025 – 871MB

Hogtie – 830MB

Misdie: Into the Game – 797MB

Poly Bridge 3 – 534MB

Bad End Theater – 522MB

Monument Valley 3 – 430MB

Brain Workout Find the Difference in Classic Art – 416MB

Islanders: New Shores – 404MB

Music Drive: Chase the Beat – 374MB

Escape Game:The Kitty The Vacant Lot – 364MB

Touhou Artificial Dream in Arcadia – 200MB

Colorizing: Satisfaction – 179MB

Flora & Fang – 168MB

Cryken Part 4 – 148MB

Tiny Pixels Vol. 2 – Stormy Knights – 70MB

Eggconsole Fray PC-9801 – 48MB