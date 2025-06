Sorti en toute discrétion lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de juin 2022, Little Noah: Scion of Paradise avait surpris les joueurs en étant immédiatement disponible le jour même. Depuis, le titre semble avoir trouvé son public, notamment sur Nintendo Switch.

Après une précédente mise à jour chiffrée en janvier 2024 qui annonçait 200 000 unités vendues, on apprend aujourd’hui via le compte Twitter officiel du jeu que Little Noah: Scion of Paradise a désormais franchi le cap des 300 000 exemplaires écoulés dans le monde, toutes plateformes confondues. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch, PS4 et Steam.

Pour célébrer à la fois ce cap commercial et le troisième anniversaire du jeu, une promotion exceptionnelle est en cours sur l’eShop Switch : Little Noah: Scion of Paradise est proposé avec une réduction de 70 %, soit 4,49 € jusqu’au 30 juin 2025. Les deux packs de DLC sont également disponibles pour 4,99 €.

Dans ce jeu d’action roguelite, on incarne Noah, une prodige de l’alchimie, qui voyage à bord de son dirigeable. Lorsqu’elle découvre d’étranges ruines flottantes, elle perd le contrôle de son navire et s’écrase. Pour réparer son appareil — et animée par une curiosité insatiable — elle décide d’explorer ces mystérieuses structures…