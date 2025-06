Les soldes continuent de battre leur plein sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch, avec une nouvelle salve de promotions qui ravira les joueurs à la recherche de bonnes affaires. De nombreux titres populaires sont désormais proposés à des tarifs jamais vus auparavant, notamment Streets of Rage 4, The Outer Worlds, Windjammers 2, mais aussi des classiques modernes, des RPG cultes et des indés salués par la critique.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. Parmi les centaines de réductions disponibles, plusieurs titres ressortent par la qualité de leur contenu et la pertinence de leur tarif. Voici une sélection des offres les plus remarquables.

Que vous soyez amateur de baston rétro, d’exploration spatiale ou d’expériences narratives poignantes, cette vague de réductions regorge de pépites à prix cassé. Voici les incontournables à ne pas manquer, ainsi qu’une sélection de titres à surveiller de près.

Des incontournables à prix mini

Streets of Rage 4 – Le beat’em up culte revient à 9,99 $ , un prix plancher pour un hommage magistral aux jeux de baston à l’ancienne, enrichi d’un gameplay moderne et d’une direction artistique fabuleuse.

– Le beat’em up culte revient à , un prix plancher pour un hommage magistral aux jeux de baston à l’ancienne, enrichi d’un gameplay moderne et d’une direction artistique fabuleuse. The Outer Worlds – Le RPG narratif de science-fiction signé Obsidian passe à 9,99 $ (au lieu de 59,99 $), l’occasion idéale de découvrir cette aventure interstellaire où vos choix façonnent le destin de la galaxie.

– Le RPG narratif de science-fiction signé Obsidian passe à (au lieu de 59,99 $), l’occasion idéale de découvrir cette aventure interstellaire où vos choix façonnent le destin de la galaxie. Windjammers 2 – Mélange explosif entre pong et frisbee futuriste, ce jeu de sport arcade rétro est proposé à 5,99 $ , soit une réduction de plus de 70 %.

– Mélange explosif entre pong et frisbee futuriste, ce jeu de sport arcade rétro est proposé à , soit une réduction de plus de 70 %. AI: The Somnium Files – L’un des visual novels les plus intrigants de ces dernières années, signé Kotaro Uchikoshi (Zero Escape), tombe à 3,99 $ seulement.

– L’un des visual novels les plus intrigants de ces dernières années, signé Kotaro Uchikoshi (Zero Escape), tombe à seulement. Alan Wake Remastered – L’atmosphère pesante de Bright Falls vous attend pour 4,49 $, parfait pour se plonger dans un thriller surnaturel à petit prix.

D’autres offres remarquables

.hack//G.U. Last Recode – L’intégrale remasterisée de la saga RPG culte à 9,99 $ (au lieu de 49,99 $).

– L’intégrale remasterisée de la saga RPG culte à (au lieu de 49,99 $). 13 Sentinels: Aegis Rim – Le chef-d’œuvre narratif de Vanillaware, combinant stratégie et récit de science-fiction, passe à 14,99 $ .

– Le chef-d’œuvre narratif de Vanillaware, combinant stratégie et récit de science-fiction, passe à . A Short Hike – Une aventure relaxante et poétique pour 4,39 $ .

– Une aventure relaxante et poétique pour . Blasphemous 2 – Le metroidvania sombre et exigeant tombe à 14,99 $ .

– Le metroidvania sombre et exigeant tombe à . Carrion – Incarnez une créature de cauchemar dans ce reverse-horror original, à 4,99 $ .

– Incarnez une créature de cauchemar dans ce reverse-horror original, à . Child of Light – Un RPG féérique d’Ubisoft, toujours aussi enchanteur, pour 4,99 $ .

– Un RPG féérique d’Ubisoft, toujours aussi enchanteur, pour . Cult of the Lamb – Gérez votre culte et affrontez les ténèbres dans cet hybride roguelite/gestion pour 12,49 $ .

– Gérez votre culte et affrontez les ténèbres dans cet hybride roguelite/gestion pour . Disco Elysium – Un chef-d’œuvre du RPG narratif, à 11,99 $ (au lieu de 39,99 $).

– Un chef-d’œuvre du RPG narratif, à (au lieu de 39,99 $). Dead Cells – Le roguelike de référence à 12,49 $ , une valeur sûre avec des mises à jour constantes.

– Le roguelike de référence à , une valeur sûre avec des mises à jour constantes. Ender Lilies – L’un des meilleurs metroidvania indépendants à 9,99 $ .

– L’un des meilleurs metroidvania indépendants à . Gris – Poétique, mélancolique et visuellement sublime, pour 3,39 $.

️ Des jeux majeurs à prix choc

Doom Eternal – L’un des FPS les plus nerveux de la Switch est à 9,99 $ .

– L’un des FPS les plus nerveux de la Switch est à . Dark Souls: Remastered – Le défi légendaire de FromSoftware à 19,99 $ .

– Le défi légendaire de FromSoftware à . Dragon Ball FighterZ – Le jeu de combat signé Arc System Works tombe à 9,59 $ .

– Le jeu de combat signé Arc System Works tombe à . Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe – Le pack complet pour seulement 19,99 $ , imbattable pour les chasseurs de monstres.

– Le pack complet pour seulement , imbattable pour les chasseurs de monstres. Mario + Rabbids Sparks of Hope – Un excellent tactical à découvrir pour 14,99 $ .

– Un excellent tactical à découvrir pour . It Takes Two – L’expérience coopérative de référence à 19,99 $ .

– L’expérience coopérative de référence à . LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Toute la saga en briques pour 11,99 $.

Pour les amateurs d’indés et de jeux narratifs

Beacon Pines – Un récit interactif captivant à 7,99 $ .

– Un récit interactif captivant à . Inside et Limbo – Deux chefs-d’œuvre du jeu indépendant, à 1,99 $ chacun.

et – Deux chefs-d’œuvre du jeu indépendant, à chacun. Citizen Sleeper – Une aventure de science-fiction profondément humaine à 5,99 $ .

– Une aventure de science-fiction profondément humaine à . Inscryption – Le jeu de cartes et d’horreur psychologique acclamé par la critique à 7,99 $ .

– Le jeu de cartes et d’horreur psychologique acclamé par la critique à . Night Slashers: Remake – Un remake old-school très accessible à 3,39 $.

La totale:

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base: $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (prix de base: $59.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base: $29.99)

– A Short Hike – $4.39 (prix de base: $7.99)

– Ace Angler: Fishing Spirits – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Active Life: Outdoor Challenge – $4.99 (prix de base: $49.99)

– AI: The Somnium Files – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Alan Wake Remastered – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Animal Crossing: New Horizons (Game + DLC) – $59.48 (prix de base: $84.98)

– Animal Crossing: New Horizons – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Antonblast – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Arzette – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Astroneer – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Atari 50: The Anniversary Celebration – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Bakeru – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Battle Chef Brigade – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Beacon Pines – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Beyond Good & Evil – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Biomutant – $21.99 (prix de base: $39.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Blazing Chrome – $4.22 (prix de base: $16.99)

– Bleak Sword DX – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Broken Age – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $4.79 (prix de base: $39.99)

– Card Shark – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Carrion – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Cat Quest 3 – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chronos: Before the Ashes – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Citizen Sleeper 2 – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Cook, Serve, Delicious – $2.00 (prix de base: $12.99)

– Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle – $39.99 (prix de base: $99.99)

– Crash Bandicoot 4 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Crossing Souls – $2.09 (prix de base: $14.99)

– Cult of the Lamb – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Cult of the Lamb – Cultist, Heretic, and Sinful Pack Bundle – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Cult of the Lamb – Pilgrim Pack – $6.74 (prix de base: $8.99)

– Dark Souls Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Darksiders 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Darksiders 3 – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Deadly Premonition 2 – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Death’s Door – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Detention – $3.89 (prix de base: $12.99)

– Diablo 2 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Digimon Survive – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Digimon World: Next Order – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Disco Elysium – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Disgaea 1 Complete – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Disgaea 6 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Disney Dreamlight Valley – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Disney Dreamlight Valley – Enchanted Edition – $55.99 (prix de base: $79.99)

– Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale – Magical Edition – $37.49 (prix de base: $49.99)

– Disney Illusion Island – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Disney Magical World 2: Enchanted Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Doom – $3.99 (prix de base: $!9.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Doom Eternal Deluxe Edition – $17.49 (prix de base: $69.99)

– Doraemon Story of Seasons – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Dragon Ball FighterZ Legendary Edition – $27.49 (prix de base: $109.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Dropsy – $1.99 (prix de base: $9.99)

– EA Sports FC 25 – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Ender Lilies – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Ender Magnolia – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Enter the Gungeon – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Escape Academy – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Etrian Odyssey 2 HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey 3 HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $31.99 (prix de base: $79.99)

– Exit the Gungeon – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Fae Farm – $26.99 (prix de base: $44.99)

– Fashion Dreamer – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Fitness Boxing 3 – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Free Lives Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Freedom Wars Remastered – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Front Mission 1st: Remake – $11.89 (prix de base: $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Gargoyles Remastered – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Gato Roboto – $1.99 (prix de base: $7.99)

– Ghost Song – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Goat Simulator 3 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– God Eater 3 – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gris – $3.39 (prix de base: $16.99)

– Grounded – $19.99 (prix de base: $39.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Gunbrella – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Gundam Breaker 4 – $39.59 (prix de base: $59.99)

– Hades – $8.74

– Haiku the Robot – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Happy Game – $3.28 (prix de base: $13.13)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

– Hello Kitty Island Adventure – $31.99 (prix de base: $39.99)

– Hitman: Blood Money – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Infernax – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Inscryption – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $9.99)

– It Takes Two – $19.99 (prix de base: $39.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Just Dance 2025 Ultimate Edition – $44.99 (prix de base: $74.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Labyrinth of Galleria: The Moon Society – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Langrisser 1 & 2 – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Layton’s Mystery Journey Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $39.990

– Layton’s Mystery Journey DX – $23.99 (prix de base: $39.990

– LEGO Builder’s Journey – $4.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Llamasoft: The Jeff Minter Story – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Lonesome Village – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Luigi’s Mansion 2 HD – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Master Detective Archives: Rain Code – $29.99 (prix de base: $59.99)

– McPixel 3 – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Metal Max Xeno Reborn – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Metal Slug Tactics – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Minit Fun Racer – $2.00 (prix de base: $2.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe – $19.99 (prix de base: $69.99)

– Monster Hunter Stories Deluxe Collection – $39.99 (prix de base: $69.99)

– Moonstone Island – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Mortal Kombat 1 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Mortal Shell – $2.99 (prix de base: $29.99)

– My Friend Pedro – $3.99 (prix de base: $19.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– My Time at Sandrock – $19.99 (prix de base: $39.99)

– MySims: Cozy Bundle – $24.79 (prix de base: $39.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Neva – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Nexomon – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Nexomon: Extinction – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Night Slashers: Remake – $3.39 (prix de base: $9.99)

– Nine Sols – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Nintendo Switch Sports – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Nintendo World Championships: NES Edition – $20.99 (prix de base: $29.99)

– No More Heroes – $9.99 (prix de base: $19.99)

– No More Heroes 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– No More Heroes 3 – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Observer – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Ori and the Blind Forest – $6.59 (prix de base: $19.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Penny’s Big Breakaway – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Pentiment – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Pepper Grinder – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Persona 3 Portable – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Persona 5 Royal – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Persona 5 Tactica – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Petit Island – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Pizza Tower – $13.39 (prix de base: $19.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – $8.79 (prix de base: $39.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid Super Edition – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Radiant Silvergun – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Red Dead Redemption – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Reigns: Complete Set – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Return to Monkey Island – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base: $29.99)

– River City Girls 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– River City Girls Zero – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Road Redemption – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base: $14.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– RollerCoaster Tycoon Classic – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Rose & Camellia Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– RPG Maker MV – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Ruiner – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Saints Row 4 – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Saints Row: The Third – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base: $39.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Columns 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Dark Star – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base: $7.99)

– Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Shin Megami Tensei 5: Vengeance – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Signalis – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Slay the Spire – $8.49 (prix de base: $24.99)

– Smushi Come Home – $9.99 (prix de base: $19.99)

– SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Snow Bros. Wonderland – $9.89 (prix de base: $29.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Frontiers – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Origins – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Sonic Origins Plus – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Sonic Superstars – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Sonic Superstars Digital Deluxe Edition – $27.99 (prix de base: $69.99)

– Sonic x Shadow Generations – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Sonic x Shadow Generations Digital Deluxe Edition – $41.99 (prix de base: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Spiritfarer – $4.49 (prix de base: $29.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Star Wars: Dark Forces Remaster – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Steel Assault – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Stories Untold – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Streets of Rage 4 – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Sunderfolk – $39.99 (prix de base: $49.99)

– Super Bomberman R 2 – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Super Mario Odyssey – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Superhot – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Tchia – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles; Shredder’s Revenge – Ultimate Edition – $23.09 (prix de base: $32.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Tetris Forever – $24.49 (prix de base: $34.99)

– The Cosmic Wheel Sisterhood – $8.99 (prix de base: $17.99)

– The Elder Scrolls 5 – $19.79 (prix de base: $59.99)

– The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition – $27.99 (prix de base: $69.99)

– The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Upgrade – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Hundred Line: Last Defense Academy – $53.99 (prix de base: $59.99)

– The Jackbox Party Pack – $9.99 (prix de base: $24.99)

– The Lara Croft Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails to Azure – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Nayuta: Boundless Trails – $24.99 (prix de base: $39.99)

– The Messenger – $3.99 (prix de base: $19.99)

– The Outer Worlds – $9.99 (prix de base: $29.99)

– The Plucky Squire – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Tomb Raider 1-3 Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Tomb Raider 4-6 Remastered – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Digital Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Tormented Souls – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Trek to Yomi – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Trinity Trigger – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Turok – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Turok 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Turok 3 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Two Point Campus – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Two Point Hospital Jumbo Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Unicorn Overlord – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Unsighted – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Volgarr the Viking 2 – $10.99 (prix de base: $19.99)

– West of Loathing – $3.41 (prix de base: $11.00)

– What the Golf – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Windbound – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Windjammers – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Windjammers 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Witcheye – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Wolfenstein 2 – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Wreckfest – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Xenoblade Chronicles – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Xenoblade Chronicles 2 + Expansion Pass – $62.98 (prix de base: $89.98)

– Xenoblade Chronicles 2 – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Xenoblade Chronicles 2 Expansion Pass – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Xtreme Sports – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Yakuza Kiwami – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Young Souls – $7.45 (prix de base: $24.99)

– Ys 8 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Ys 9 – $26.99 (prix de base: $59.99)

– Ys Origin – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Zelda: Link’s Awakening – $41.99 (prix de base: $59.99)