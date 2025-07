Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Upin & Ipin Universe – 4.4GB

Scholar’s Mate – 4.2GB

God Wars – 3.6GB

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster – 3.5GB

Cats Away – 3.2GB

Bustafellows Season2 – 2.7GB

Best Served Cold – 2.6GB

Bring You Home – 1.8GB

Collectible Cars Shop Simulator – 1.5GB

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game – 1.2GB

Neon Noodles – 1.2GB

Korean Drone Flying Tour Pocheon-si – 1.1GB

Anomaly Collapse – 1.1GB

Canine – 796MB

Cardboard Town – 553MB

Everdeep Aurora – 539MB

Bad End Theater – 522MB

Our Summer Festival 2 – 503MB

Cottonville – 370MB

Miko Girls – 253MB

3 on 3 Soccer – 122MB

3 Card Poker – 90MB

Griffin – 66MB

Eggconsole Zanac Ex MSX2 – 46MB