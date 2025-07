Feral Interactive vient d’annoncer une mise à jour très attendue pour Company of Heroes Collection sur Nintendo Switch, introduisant enfin un mode multijoueur en ligne. Le classique du jeu de stratégie en temps réel, développé à l’origine par Relic Entertainment, s’enrichit ainsi d’une nouvelle dimension compétitive et coopérative sur console.

Grâce à cette mise à jour, les joueurs disposant d’un abonnement Nintendo Switch Online peuvent désormais affronter ou coopérer avec d’autres stratèges dans le tout nouveau mode Escarmouche en ligne, pour des parties rapides allant jusqu’à quatre joueurs simultanés. L’action se déroule dans le cadre de la bataille de Normandie, et les joueurs peuvent choisir leur camp parmi les forces alliées — l’armée américaine ou la 2e armée britannique — ou les forces de l’Axe, représentées par la Wehrmacht allemande et l’élite blindée allemande. Chaque faction bénéficie de unités exclusives et de compétences spécifiques, capables de renverser le cours d’une bataille bien engagée.

Ce mode multijoueur en ligne n’est pas nouveau dans l’univers mobile, puisqu’il avait déjà été introduit sur iOS et Android. Désormais, la Nintendo Switch rejoint la bataille avec une fonctionnalité de cross-play pleinement intégrée, permettant aux joueurs de toutes les plateformes de s’affronter ou de s’entraider. Ce système de jeu croisé est rendu possible grâce au service Calico, développé par Feral, garantissant un matchmaking fluide et équilibré entre les différents appareils.

Company of Heroes Collection est actuellement disponible sur le Nintendo eShop, ainsi que sur l’App Store iOS. Le jeu de base peut également être trouvé sur Google Play, mais pour accéder aux parties en ligne, les extensions Opposing Fronts et Tales of Valor sont nécessaires (elles doivent être installées par tous les participants pour assurer une parfaite parité de contenu).