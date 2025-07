L’éditeur et développeur néerlandais Total Mayhem Games a confirmé que les trois premiers volets de sa série coopérative de puzzles We Were Here arriveront sur Nintendo Switch plus tard cette année. We Were Here, We Were Here Too et We Were Here Together seront également rétrocompatibles avec la Nintendo Switch 2, et le support du cross-platform est actuellement en développement.

Déjà disponibles sur PC, PlayStation et Xbox, ces jeux asymétriques ont su séduire une large communauté depuis 2017 avec plus de 20 millions de joueurs cumulés et près de 8 millions de téléchargements rien que pour le premier opus. Le concept repose sur la communication entre deux joueurs séparés, chacun disposant d’informations partielles et complémentaires nécessaires à la résolution d’énigmes exigeantes. Sur Switch, chaque joueur aura besoin d’une console, d’un abonnement Nintendo Switch Online et d’un moyen de communication vocal, casque ou autre.

Selon Thomas Huster, directeur des opérations chez Total Mayhem Games, cette arrivée sur Switch s’aligne parfaitement avec la philosophie Nintendo autour du jeu coopératif et du partage. Une bande-annonce a été diffusée pour accompagner cette annonce, tandis que l’équipe rappelle que les épisodes peuvent être joués dans n’importe quel ordre, bien qu’un fil narratif relie l’ensemble.

En attendant une date de sortie précise, les amateurs de casse-tête et de coopération peuvent déjà se préparer à vivre l’expérience unique de Castle Rock depuis leur console Nintendo, où qu’ils soient.