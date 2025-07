Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Misc. A Tiny Tale – 9.8GB

Ed & Edda: Grand Prix – Racing Champions – 3.1GB

Ad Shoot – 2.9GB

Arcana Famiglia Rinato – 2.0GB

Zero-Sum Heart – 1.9GB

Ninja Gaiden: Ragebound – 1.5GB

Diluvian Winds – 1.5GB

And Roger – 1.2GB

Anomaly Collapse – 1.1GB

Korean Drone Flying Tour Uiwang-si – 963MB

Noah’s Dilemma – 932MB

Hatsune Miku Logic Paint S+ – 915MB

Beat ‘Em Up Collection – 872MB

Be A Bee – 614MB

Command Under Fire RTS – 444MB

Pineapple: A Bittersweet Revenge – 403MB

Coloring Pixels: Collection 6 – 310MB

Golden Tee Arcade Classics – 301MB

Peek a Fish – 185MB

Secret Paws – Cozy Offices – 153MB

Make It Choco Banana – 139MB

Karma City Police – 116MB

Pro Baccarat – 114MB