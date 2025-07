La dernière vague de promotions sur le Nintendo eShop nord-américain propose des réductions massives, certaines atteignant leur prix plancher historique. C’est notamment le cas de Retro City Rampage DX et Shakedown: Hawaii, deux jeux au style rétro très apprécié, qui passent pour la première fois sous la barre des 3 dollars. Ces offres concernent des dizaines de titres allant de classiques du RPG à des perles indépendantes.

Du côté des remasters et RPG cultes, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition chute à 7,99 $ au lieu de 19,99 $, tandis que Dragon Quest XI S est proposé à 19,99 $ au lieu de 39,99 $. Même les jeux récents comme Dragon Quest 3 HD-2D Remake ou Octopath Traveler II bénéficient de baisses significatives, avec des prix tournant autour des 23,99 $ au lieu de 59,99 $.

Les fans de Final Fantasy sont particulièrement gâtés : la collection Pixel Remaster 1–6 descend à 48,74 $, avec chaque épisode également disponible individuellement à prix réduit. On retrouve aussi Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Final Fantasy XII: The Zodiac Age ou World of Final Fantasy Maxima, tous à 19,99 $, soit une économie de 60 %.

Côté action et plateformes, Guacamelee 2 passe à 4,99 $, Limbo à 1,99 $, et Inside suit au même tarif. Des titres cultes et stylés à prix mini. Pour ceux qui préfèrent l’étrange ou l’original, Little Goody Two Shoes, Paranormasight et Thank Goodness You’re Here! proposent des expériences narratives uniques à des prix nettement plus abordables.

Du côté des exclusivités Square Enix, Fantasian Neo Dimension, Harvestella, SaGa Emerald Beyond ou encore The DioField Chronicle bénéficient de réductions allant jusqu’à 50 %, souvent pour la première fois. Même des titres moins connus comme Various Daylife ou Voice of Cards sont disponibles à moitié prix.

La scène indépendante n’est pas en reste. Arcade Paradise passe de 19,99 $ à 5,99 $, Dreamscaper à seulement 4,99 $, Figment 2 à 1,99 $ – des prix quasi symboliques pour des jeux créatifs et bien notés. Mayhem Brawler, Jack Move et Railbound sont également en forte baisse.

Pour les nostalgiques, Collection of Mana, Romancing SaGa, Star Ocean et Tsukuhime figurent dans la sélection, avec des remises allant jusqu’à 70 %. Enfin, les amateurs de jeux multijoueur ou fun en famille pourront se tourner vers Gang Beasts, Stick Fight: The Game ou Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, tous affichant des prix très accessibles.

La totale:

– Actraiser Renaissance – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base: $5.00)

– Arcade Paradise – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Balan Wonderworld – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Battle Axe – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Black Book – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Brawlout – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Chocobo GP – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Clock Tower: Rewind – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Collection of Mana – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Dark Deity – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Dragon Quest – $2.99 (prix de base: $4.99)

– Dragon Quest 2 – $3.89 (prix de base: $6.49)

– Dragon Quest 3 – $7.49 (prix de base: $12.49)

– Dragon Quest 3 HD-2D Remake – $38.99 (prix de base: $59.99)

– Dragon Quest 11 S – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Dragon Quest Treasures – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Dreamscaper – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Dungeon Encounters – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Fantasian Neo Dimension – $32.49 (prix de base: $49.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Final Fantasy – $7.79 (prix de base: $11.99)

– Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – $48.74 (prix de base: $74.99)

– Final Fantasy 2 – $7.79 (prix de base: $11.99)

– Final Fantasy 3 – $11.69 (prix de base: $17.99)

– Final Fantasy 4 – $11.69 (prix de base: $17.99)

– Final Fantasy 5 – $11.69 (prix de base: $17.99)

– Final Fantasy 6 – $11.69 (prix de base: $17.99)

– Final Fantasy 7 – $6.39 (prix de base: $15.99)

– Final Fantasy 8 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy 9 – $6.29 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy 12: The Zodiac Age – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Fitness Boxing feat. Hatsune Miku – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Harvestella – $23.99 (prix de base: $59.99)

– I Am Setsuna – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Jack Move – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Kingdom Hearts 3 + Re Mind Cloud Version – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix – Cloud Version – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $35.99 (prix de base: $89.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Legend of Mana – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Life is Strange: Double Exposure – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Lil Gator Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Little Goody Two Shoes – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Lost Sphear – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Mayhem Brawler – $4.99 (prix de base: $19.99)

– MLB The Show 25 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– NEO: The World Ends with You – $23.99 (prix de base: $59.99)

– New Joe & Mac: Caveman Ninja – $5.99 (prix de base: $29.99)

– NieR: Automata – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Nova Lands – $8.99 (prix de base: $19.99)

– Octopath Traveler – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Octopath Traveler 2 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Oninaki – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Paranomasight – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Railbound – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Retro City Rampage DX – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base: $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $12.49 (prix de base: $24.99)

– RWBY: Arrowfell – $10.49 (prix de base: $29.99)

– SaGa Emerald Beyond – $24.99 (prix de base: $49.99)

– SaGa Frontier 2 Remastered – $22.49 (prix de base: $29.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base: $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Shakedown: Hawaii – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Sol Cresta – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Spelunker Party – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Star Ocean: First Departure R – $6.29 (prix de base: $20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Stick Fight: The Game – $3.75 (prix de base: $7.50)

– Sunsoft is Back: Retro Game Selection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Superhot – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Thank Goodness You’re Here – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $24.99 (prix de base: $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $19.99 (prix de base: $49.99)

– The DioField Chronicle – $23.99 (prix de base: $59.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Trials of Mana – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Triangle Strategy – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Trover Saves the Universe – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Tsukuhime: A Piece of Blue Glass Moon – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Tunche – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Vampyr – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Various Daylife – $11.59 (prix de base: $28.99)

– Victory Heat Rally – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Warhammer 40,000: Dakka Squadron – $1.99 (prix de base: $19.99)

– West of Loathing – $3.41 (prix de base: $11.00)

– WitchSpring R – $25.99 (prix de base: $39.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $19.99)