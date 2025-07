Le seul jeu basé sur la franchise John Wick encore disponible à l’achat sur consoles s’apprête à disparaître. John Wick Hex, le tactical-RPG signé Bithell Games, sera retiré de l’eShop de la Nintendo Switch ce 17 juillet 2025, comme l’a confirmé son éditeur Big Fan Games. Ce retrait ne concerne pas seulement la Switch, mais toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est proposé en version numérique.

Sorti à l’origine en 2019, puis porté sur Switch en 2020, John Wick Hex proposait une relecture tactique de l’action fulgurante de la saga cinématographique. Avec son gameplay en planification au tour par tour et ses animations stylisées inspirées des chorégraphies de combat des films, il offrait une expérience unique, plus cérébrale, mais fidèle à l’esprit de l’univers. Le jeu incluait également les voix des acteurs Ian McShane et feu Lance Reddick dans une histoire originale se déroulant dans le même monde que les longs-métrages.

Big Fan Games n’a pas détaillé les raisons exactes de ce retrait, mais tout indique qu’il s’agit d’un problème de droits expirés, une situation fréquente dans les jeux sous licence. Aucune mention n’a été faite d’un éventuel retour via un nouvel éditeur ou une renégociation de contrat.

Il est important de noter que si vous avez déjà acheté le jeu en version numérique, vous pourrez continuer à y jouer et le télécharger à tout moment. De même, les copies physiques resteront pleinement fonctionnelles. En revanche, aucune promotion n’a été appliquée avant le retrait, ce qui oblige les derniers acheteurs potentiels à payer le prix fort (environ 20 $) s’ils souhaitent acquérir le titre avant qu’il ne soit plus disponible à l’achat.

Le retrait de John Wick Hex marque aussi un point d’arrêt symbolique : il s’agissait du seul jeu John Wick encore disponible en 2025. Le seul autre titre, une expérience VR, n’est plus en vente depuis quelque temps. À moins d’un retour sous un autre éditeur, il ne restera donc plus aucune adaptation vidéoludique de la franchise accessible aux joueurs.

Développé par Bithell Games, déjà connu pour Thomas Was Alone et TRON: Catalyst, John Wick Hex proposait une approche originale et appréciée de la série, malgré une visibilité limitée. Pour les fans de stratégie et de Keanu Reeves, c’est peut-être votre dernière chance d’ajouter ce jeu à votre bibliothèque Switch avant qu’il ne rejoigne la longue liste des titres disparus des boutiques en ligne.