TAITO vient d’annoncer que Operation Night Strikers, sa nouvelle compilation de classiques arcade des années 80, sortira sur Nintendo Switch le 7 août 2025. Initialement prévu uniquement sur PC via Steam, le jeu bénéficiera finalement d’une sortie mondiale sur la console de Nintendo à la même date.

Cette collection rend hommage à l’âge d’or de l’arcade avec quatre jeux emblématiques, proposés dans des versions fidèles mais enrichies de fonctionnalités modernes. TAITO a confirmé l’inclusion de Operation Wolf, Night Striker, Operation Thunderbolt et Space Gun, avec en bonus des outils comme les options de sauvegarde, les replays et d’autres ajouts destinés à faciliter l’expérience sans trahir les sensations d’époque.

Voici un aperçu des jeux inclus :

Operation Wolf

Plongé en territoire ennemi, armé uniquement d’une mitrailleuse et de grenades, votre mission est claire : infiltrer, sauver les otages et assurer leur extraction. Jeu de tir intense en scrolling horizontal, Operation Wolf a marqué son époque par son gameplay nerveux et sa présentation cinématique.

Operation Thunderbolt

Suite directe de Operation Wolf, ce titre vous envoie en Afrique pour une nouvelle mission de sauvetage. Roy Adams, le héros du premier opus, est rejoint cette fois par Hardy Jones, ex-membre des Bérets Verts. Ensemble, ils affrontent une armée entière pour sauver des innocents. Encore plus explosif, encore plus coopératif.

Night Striker

Ambiance cyberpunk et action survoltée pour ce shoot’em up sur rails. Vous incarnez un membre des forces spéciales de l’ONU à bord du hovercraft Intergray. Objectif : détruire une organisation terroriste à travers des poursuites nocturnes futuristes à la mise en scène spectaculaire.

Space Gun

Direction l’espace en 2039. Vous êtes un marine envoyé pour enquêter sur un vaisseau en détresse. Ce que vous découvrez ? Une infestation de créatures monstrueuses. Space Gun est un rail shooter gore et claustrophobique où il faudra survivre, secourir les survivants et faire parler la poudre.

Avec Operation Night Strikers, TAITO ne se contente pas d’une simple compilation nostalgique. Chaque jeu est porté avec soin, accompagné d’outils modernes comme les sauvegardes rapides, les relectures, ou encore des options d’affichage pour adapter l’expérience à nos standards actuels sans altérer l’esprit arcade.

Un trailer inédit accompagne cette annonce et confirme la sortie mondiale simultanée sur Switch et Steam. Aucun détail n’a encore été communiqué sur une éventuelle version physique, mais TAITO devrait dévoiler plus d’informations à l’approche de la date de lancement.