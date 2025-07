Douze ans après sa sortie initiale, Dragon Quest X Online continue d’évoluer avec de nouvelles extensions et un soutien actif de la part de Square Enix. Toujours exclusif au Japon, le jeu reste disponible sur Nintendo Switch et s’enrichit désormais de la version 7.0, La Porte du futur et la fille endormie. Pour ceux qui n’ont pas encore tenté l’aventure, Square Enix vient de publier une vidéo d’introduction destinée à familiariser les débutants avec l’univers et les mécaniques du MMORPG.

Cette bande-annonce récapitule les bases du jeu en ligne : création de personnage, exploration de mondes variés, combats en temps réel, interactions sociales, et progression en équipe. Elle met aussi en lumière les dernières nouveautés de la mise à jour 7.0.

Nouveautés de la version 7.0 : La Porte du futur et la fille endormie

Un nouveau chapitre narratif centré sur des événements mystérieux liés au temps.

centré sur des événements mystérieux liés au temps. Deux nouveaux personnages clés : Porte, un jeune voyageur plein de secrets, et Raki, une fille aux pouvoirs dormants.

: Porte, un jeune voyageur plein de secrets, et Raki, une fille aux pouvoirs dormants. Une nouvelle région inédite : Zenias, une terre encore jamais explorée dans le jeu, mêlant paysages enchanteurs et donjons périlleux.

: Zenias, une terre encore jamais explorée dans le jeu, mêlant paysages enchanteurs et donjons périlleux. Une nouvelle classe maîtresse : Dragon Mage, qui allie magie draconique et capacités de soutien, idéale pour les joueurs avancés cherchant une classe polyvalente.

Une édition physique complète

Pour les joueurs souhaitant se lancer dès maintenant, Square Enix propose le Dragon Quest X Online All-In-One Package Version 1-7 pour 5 940 yens. Cette édition contient le jeu de base ainsi que toutes les extensions sorties jusqu’à présent, dont la dernière version 7.0. Une solution idéale pour débuter sans rien manquer de l’évolution du monde de Dragon Quest X.

Toujours réservé au Japon

À noter que malgré son immense longévité et sa popularité, Dragon Quest X Online n’a toujours pas été localisé en dehors du Japon, y compris dans cette nouvelle version. Le jeu nécessite une connexion constante et la compréhension du japonais, ce qui limite sa portée à l’international… du moins pour l’instant.