Glass Heart Games a partagé un tout nouveau trailer de gameplay pour Vigil: The Longest Night, le jeu d’action horrifique en 2D déjà disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch depuis plusieurs années. Ce trailer met en lumière l’ambiance sombre du titre, son système de combat exigeant et son univers sinistre empreint de mystères.

Dans Vigil: The Longest Night, vous incarnez Leila, une combattante de l’ordre des Vigilants, partie affronter une nuit sans fin. Armée jusqu’aux dents, elle doit défendre sa ville natale contre les monstres qui rôdent, tout en explorant un monde dévasté et en dévoilant les secrets de la foi de Shimmer.

Le gameplay repose sur un système de combat technique, avec plusieurs types d’armes à maîtriser, un système de forge et d’enchantement pour améliorer son arsenal, et une structure de progression riche en exploration. Entre chemins cachés, objets rares et récits oubliés, Vigil ne manque pas de surprises à chaque recoin de ses donjons.

Avec plus de 100 ennemis distincts et une vingtaine de boss redoutables, les joueurs doivent s’armer de patience, de réflexes et de stratégie pour espérer survivre à la Longue Nuit.

Autre annonce importante : Vigil: The Longest Night bénéficiera enfin d’une édition physique limitée sur Nintendo Switch, grâce à un partenariat avec Super Rare Games. Cette version collector sera disponible à partir du 24 juillet 2025 à 19h (heure française), en seulement 4 000 exemplaires dans le monde. Une occasion rare pour les collectionneurs et les fans du jeu de posséder une copie tangible de ce titre culte.

Entre son atmosphère pesante, son gameplay précis et sa direction artistique inspirée des classiques du genre, Vigil: The Longest Night s’affirme comme une pépite indé à redécouvrir ou à découvrir, manette en main ou boîte entre les mains.