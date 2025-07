La saison estivale continue de gâter les joueurs Nintendo Switch avec une nouvelle vague de promotions impressionnantes sur l’eShop nord-américain. Des dizaines de titres majeurs, indépendants ou cultes, voient leur prix chuter, parfois jusqu’à atteindre des niveaux historiquement bas. C’est le moment idéal pour étoffer sa bibliothèque de jeux, que vous soyez en quête d’aventure narrative, de RPG stratégiques, d’horreur psychologique ou de pépites indés.

Parmi les offres les plus remarquables, on retrouve Little Nightmares II, chef-d’œuvre d’angoisse et d’ambiance, disponible pour la modique somme de 2,99 dollars, un prix jamais vu jusque-là. Le conte nordique Röki, acclamé pour sa direction artistique et son récit touchant, est également proposé à 1,99 dollar seulement. Les amateurs de stratégie au tour par tour ne sont pas en reste avec Wargroove 2, successeur spirituel d’Advance Wars, désormais à 11,99 dollars.

Les amateurs d’aventure narrative trouveront aussi leur bonheur. Des titres comme What Remains of Edith Finch (4,99 $), Gone Home (2,99 $) ou Florence (1,99 $) permettent d’explorer des histoires poignantes à petit prix. Le remarquable puzzle narratif Cocoon, primé à de nombreuses reprises, est également en promotion à 14,99 dollars. C’est aussi le cas de Lorelei and the Laser Eyes, énigmatique et stylisé, qui passe à 17,49 dollars.

Les fans d’action et de plateforme ne sont pas oubliés. Neon White, mélange ultra-nerveux de speedrun et de FPS, est à 12,49 dollars. Blue Fire, pour les amateurs de défis façon Hollow Knight, tombe à 3,99 dollars. Ashen, mélange de Dark Souls et de coopération, est lui aussi à 9,99 dollars au lieu de 39,99 dollars.

Côté RPG, les promotions sont tout aussi généreuses. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, successeur spirituel de Suikoden, est proposé à 17,49 dollars seulement. Brigandine: The Legend of Runersia, jeu de stratégie tactique à l’ambiance unique, passe à 14,99 dollars. Les amateurs de visual novels et d’aventures textuelles peuvent également se tourner vers Raging Loop (4,49 $) ou encore Faith: The Unholy Trinity (4,99 $), véritable hommage aux jeux d’horreur rétro.

Pour ceux qui aiment l’expérimentation, l’originalité ou la détente, des titres comme Cozy Grove (7,30 $), Freshly Frosted (5,83 $), Sticky Business (4,99 $) ou Toem (3,99 $) offrent des expériences relaxantes et visuellement charmantes.

D’autres incontournables à signaler incluent Bloodstained: Ritual of the Night à 9,99 dollars, Dave the Diver à 12,99 dollars, Stray à 23,99 dollars, et Outer Wilds, toujours aussi fascinant, à 14,99 dollars. Les joueurs nostalgiques pourront se replonger dans l’action rétro avec Retro City Rampage DX ou Slime-san, tous deux à 2,99 dollars ou moins.

Enfin, les franchises populaires ne sont pas oubliées : Samurai Warriors 5 et Fate/Samurai Remnant sont tous deux à moitié prix, tandis que les deux épisodes de Shin chan bénéficient également de réductions significatives. Même le très attendu SteamWorld Heist 2, fraîchement lancé, est déjà à 11,99 dollars.

La totale :

Jeu Prix promo ($) Prix de base ($) Agatha Knife 2.39 11.99 Air Twister 7.49 24.99 Another Crab’s Treasure 17.99 29.99 Ashen 9.99 39.99 Beyond Galaxyland 8.99 17.99 Bloodstained: Ritual of the Night 9.99 39.99 Blue Fire 3.99 19.99 Blue Reflection: Second Light 23.99 59.99 Brigandine: The Legend of Runersia 14.99 49.99 Brothers: A Tale of Two Sons 2.99 14.99 Cocoon 14.99 24.99 Coromon 9.99 19.99 Cozy Grove 7.30 14.99 Crow Country 11.99 19.99 Cursed to Golf 2.99 19.99 Dave the Diver 12.99 19.99 Demon Turf 11.24 24.99 Disc Room 2.49 14.99 Dokapon: Sword of Fury 12.49 24.99 Dredge 12.49 24.99 Dusk 6.99 19.99 Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition 23.99 39.99 Earth Defense Force: World Brothers 9.99 39.99 Earth Defense Force: World Brothers 2 19.99 39.99 Eastward 12.49 24.99 Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 17.49 49.99 Eldest Souls 1.99 19.99 Fairy Tail 19.79 59.99 Faith: The Unholy Trinity 4.99 14.99 Far: Lone Sails 1.99 14.99 Fatal Frame: Maiden of Black Water 27.99 39.99 Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse 34.99 49.99 Fate/Samurai Remnant 29.99 59.99 Flipping Death 1.99 19.99 Florence 1.99 5.99 Freshly Frosted 5.83 9.99 Gal Gun 2 7.49 29.99 Gal Gun Double Peace 3.99 39.99 Gal Gun Returns 4.99 49.99 Gang Beasts 11.99 29.99 Gerada: A Flame in Winter 3.99 19.99 Ghostrunner 7.49 29.99 Gnosia 17.49 24.99 Going Under 4.99 19.99 Gone Home 2.99 14.99 Gorogoa 4.49 14.99 Grow: Song of the Evertree 7.49 24.99 Harmony: The Fall of Reverie 6.24 24.99 Hotline Miami Collection 4.99 24.99 Hot Wheels Unleashed 5.99 39.99