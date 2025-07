Nintendo a déployé une mise à jour pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui passe en version 1.2.1. Ce patch, modeste en apparence, vise essentiellement à améliorer le comportement du jeu lorsqu’il est utilisé sur la Nintendo Switch 2.

Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur la nature exacte des correctifs, dans la tradition habituelle de Nintendo lorsqu’il s’agit de mises à jour techniques. Toutefois, il s’agit probablement d’ajustements en lien avec la compatibilité matérielle ou la stabilité du titre sur le nouveau modèle de console.

Voici la note officielle de Nintendo :

Si vous jouez en multijoueur local, il est donc crucial de vérifier que tous les appareils sont à jour. Cette mise à jour n’apporte pas de contenu nouveau ou de changements visibles, mais elle garantit une meilleure expérience sur le dernier hardware de Nintendo.

[Super Mario 3D World + Bowser's Fury]

Version 1.2.1 was released.

This update fixes a problem with "system behaviour" when playing on a Switch 2. pic.twitter.com/oyv5Nb7MQW

— OatmealDome (@OatmealDome) July 30, 2025