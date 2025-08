Le jeu REANIMAL, précédemment annoncé pour Nintendo Switch 2, a désormais une fenêtre de sortie fixée au premier trimestre 2026. Initialement attendu cette année, le titre des créateurs originaux de Little Nightmares et Little Nightmares II prend un léger retard, mais il se dévoile aujourd’hui à travers une nouvelle bande-annonce et l’annonce d’une édition collector.

Développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, REANIMAL est une aventure horrifique coopérative, jouable en solo ou en multijoueur local et en ligne. Le joueur incarne un frère et une sœur, deux orphelins prisonniers d’une île cauchemardesque où ils devront tout faire pour retrouver leurs amis disparus. L’exploration se fait aussi bien à pied qu’en bateau, dans un monde tordu, peuplé de créatures difformes, de souvenirs traumatiques et de vérités enfouies.

À l’image des précédents travaux du studio, REANIMAL mise sur une ambiance oppressante, un style visuel unique, et une narration environnementale forte. Chaque lieu traversé raconte une part du drame qui entoure les personnages, tout en multipliant les angles morts et les zones d’ombre. La caméra partagée, pensée pour accentuer le sentiment d’enfermement, promet des séquences de tension pure, renforcées par un sound design glaçant et une mise en scène cinématographique.

La Collector’s Edition annoncée aujourd’hui viendra combler les fans du genre avec un contenu généreux. Elle contiendra :

Le jeu complet

Un Season Pass incluant du contenu téléchargeable exclusif

Un artbook

Une boîte collector exclusive

Une statuette PVC de “Pig”

Une mini-statuette PVC de “Bucket”

Un set de stickers

Un porte-clés

Une affiche carte du monde du jeu

Les précommandes pour l’Édition Collector et la version Deluxe sont d’ores et déjà disponibles chez plusieurs revendeurs.

REANIMAL s’inscrit dans la droite lignée des jeux d’horreur atmosphériques modernes, mais avec une approche plus coopérative et émotionnelle. Les premiers retours soulignent la qualité artistique du projet et la richesse de son univers. Tarsier Studios semble bien décidé à repousser les limites de la peur, sans pour autant sombrer dans le désespoir : une aventure effrayante, mais portée par l’espoir d’une lumière au bout du tunnel.