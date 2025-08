Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Pac-Man World 2 Re-Pac – 4.9GB

Case Records: Fear of Abduction – 3.8GB

The House of the Dead 2: Remake – 2.6GB

Slopecrashers – 2.5GB

Windborn – Wings of Fate – 2.5GB

Fitness Adventure Pro – 2.0GB

Ants Empire Colony – 1.6GB

Mottainai Ghost – 1.6GB

Toree Saturn – 1.4GB

Fruitbus – 1.4GB

Korean Drone Flying Tour Sang-jog-am – 1.1GB

Debug Deadline – 998MB

Cozy Cooking: Tiny Tastes – 788MB

Hit! Spin! Watermelon Party – 534MB

The Edge of Allegoria – 498MB

Mortal Glory 2 – 493MB

Ritual of Raven – 490MB

Birthday of Horrors – 454MB

Mystery Hotel: Hidden Objects – 414MB

JALECOlle Famicom Ver. Saiyuuki World II – The Demon God of Heaven – & Whomp’em – 387MB

Pro Virtual Racing – 325MB

Zooparasite – 258MB

Money Wash Tycoon – 256MB

Faye Falling – 240MB

Sneaky Claws – 230MB

Where is the Culprit? – 213MB

Pimp Up Dungeon – 141MB

Magibrick – 112MB

Eggconsole Xak Precious Package: The Tower of Gazzel PC-8801mkIISR – 50MB

Twin Fighters X – 42MB