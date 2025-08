La rétrocompatibilité était l’un des grands arguments de Nintendo pour accompagner le lancement de la Switch 2. Si la majorité des jeux de la première Switch fonctionnent sans problème sur la nouvelle console, certains titres posaient encore des soucis techniques ou n’étaient tout simplement pas compatibles. Bonne nouvelle : Nintendo continue de corriger les choses, étape par étape.

Cette semaine, une nouvelle vague de correctifs a été déployée via la dernière mise à jour système, permettant à plusieurs jeux Switch 1 de fonctionner pleinement sur Switch 2. Ce n’est pas la fournée la plus massive, mais elle confirme que Nintendo reste engagé dans l’amélioration continue de la compatibilité de son catalogue existant.

Parmi les titres désormais fonctionnels sans accroc, on retrouve Cotton Reboot High Tension, D.C.III: Da Capo III – Plus Story, DarkStar One: Nintendo Switch Edition, Disgaea 7: Hour of Darkness et Vagante. Ces jeux étaient jusqu’ici partiellement ou totalement inaccessibles aux joueurs Switch 2, notamment DarkStar One, dont la fiche eShop affichait encore un avertissement mi-juillet. Moins d’un mois plus tard, le problème est résolu.

En parallèle de ces corrections, Nintendo a également donné des nouvelles concernant d’autres titres qui rencontrent encore des soucis. Monster Rancher 1 & 2 DX et Marco & the Galaxy Dragon peuvent occasionner des ralentissements ponctuels sur Switch 2. Quant à Windjammers, des bugs audio ont été rapportés dans certaines zones. Aucune date de patch n’a été annoncée pour ces cas-là, mais la formulation laisse entendre que des mises à jour futures restent envisageables.

Depuis le lancement de la Switch 2, Nintendo opère un travail de fond discret mais régulier pour fiabiliser la rétrocompatibilité de sa nouvelle console avec l’immense catalogue de la génération précédente. Une stratégie à saluer, qui rappelle celle de Microsoft avec ses Xbox. Reste à savoir si tous les jeux bénéficieront à terme d’une prise en charge complète, ou si certains resteront à jamais figés dans le passé.