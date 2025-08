Arc System Works continue d’enrichir Under Night In-Birth II Sys:Celes avec l’annonce de l’arrivée d’Izumi, un nouveau personnage jouable qui débarquera le 20 août 2025 sur Nintendo Switch. Celle que l’on surnomme “l’Initiatrice de l’Acte Final” vient clore le contenu du season pass du jeu, après les ajouts d’Uzuki en juillet 2024 et d’Ogre en février dernier.

Izumi est présentée comme une combattante mystérieuse, agissant dans l’ombre sous le voile de la « Hollow Night ». Son gameplay, dévoilé dans une bande-annonce de présentation, laisse entrevoir un style de combat rapide, technique, et visuellement percutant, en accord avec les standards élevés de la série. En tant que dernier personnage du contenu téléchargeable prévu, elle marque le point final narratif et symbolique de cette seconde itération de la saga.

Sorti début 2024, Under Night In-Birth II: Sys:Celes représente une véritable refonte graphique et technique de la série, tout en poursuivant l’histoire entamée il y a plus de dix ans. Le jeu a introduit trois nouveaux personnages jouables – Kaguya, Tsurugi et Kuon – aux côtés de 21 combattants issus des opus précédents, et s’est doté d’un rollback netcode qui assure une expérience en ligne fluide et réactive, une première pour la licence.

L’un des points techniques les plus impressionnants reste le niveau d’animation atteint : chaque personnage bénéficie de plus de 600 frames, un record pour un jeu de combat 2D, permettant une fluidité et une expressivité jamais vues dans la série. Ce souci du détail sert à la perfection le nouveau système de combat, pensé à la fois pour les vétérans et les débutants.

Pour les néophytes, un système de combos simplifiés permet d’enchaîner les attaques en appuyant simplement sur les touches dans le bon ordre, tandis que le EXS Button donne accès à des attaques spectaculaires sans nécessiter une maîtrise technique approfondie. Quant aux joueurs de longue date, ils pourront apprécier les nouvelles techniques ajoutées aux anciens combattants, qui viennent renouveler en profondeur les affrontements.

Avec l’arrivée d’Izumi, Arc System Works boucle élégamment le premier cycle de contenu post-lancement, tout en continuant à développer un univers complexe, stylisé et riche en mécaniques de jeu. Cette mise à jour gratuite pour les détenteurs du season pass s’annonce comme une étape importante pour les fans de la série, et pourrait bien relancer l’intérêt compétitif autour du titre sur Nintendo Switch.

Rendez-vous le 20 août 2025 pour découvrir Izumi en action et conclure – peut-être – l’histoire de la Hollow Night… ou en ouvrir un nouveau chapitre.