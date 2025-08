Nintendo propose une nouvelle vague de promotions, avec de nombreux jeux à leur prix le plus bas jamais vu. Que vous soyez amateur de survival horror, de jeux d’exploration sous-marine, de rogue-lites ou de pépites indépendantes, il y en a pour tous les goûts. Voici une sélection des offres les plus marquantes et quelques recommandations parmi les meilleures remises du moment.

Les fans de sensations fortes peuvent se jeter sur Dead by Daylight, proposé à seulement 10,49 $ au lieu de 29,99 $. Une occasion en or de plonger dans l’un des meilleurs jeux multijoueur asymétrique de ces dernières années. Si vous préférez les ambiances plus calmes, mais tout aussi envoûtantes, Subnautica et sa suite Below Zero sont disponibles à 7,49 $ chacun, contre un prix habituel de 29,99 $.

Les amateurs de plateformes et de défis rétro apprécieront Blue Fire ou encore Doom, tous deux à 3,99 $, mais aussi le fantastique Cursed to Golf, vendu à seulement 2,99 $. De nombreux titres Capcom sont aussi bradés, à commencer par Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy à 9,99 $, ou encore Resident Evil 4, 5, 6 et 0, tous affichés à 9,99 $ l’unité.

Du côté des jeux de rôle et d’action-RPG, le somptueux Atelier Marie Remake passe à 24,99 $, tandis que Dragon’s Dogma chute à 4,99 $. Cassette Beasts, l’un des meilleurs jeux de type Pokémon-like récents, est également en promo à 11,99 $.

Dans un registre plus narratif ou contemplatif, plusieurs chefs-d’œuvre sont à l’honneur : What Remains of Edith Finch à 4,99 $, Eastward à 12,49 $ ou encore Gorogoa à 4,49 $. Les fans de stratégie ou de tactique pourront quant à eux découvrir SteamWorld Heist 2, fraîchement sorti et déjà en réduction à 11,99 $.

Et ce n’est qu’un aperçu. Des dizaines d’autres titres comme Stray, Monster Hunter Rise, Fairy Tail, LEGO Worlds, Epic Mickey: Rebrushed, BlazBlue: Cross Tag Battle, ou encore Turnip Boy Commits Tax Evasion connaissent des remises allant jusqu’à -90 %.

Ces promotions sont valables pour une durée limitée sur l’eShop US de la Nintendo Switch. Pour en profiter, n’hésitez pas à basculer vers le store nord-américain depuis votre compte Nintendo ou à utiliser une carte eShop US (voir plus bas, en fin d’article). C’est le moment idéal pour étoffer votre collection sans vider votre portefeuille.

– 20XX – $3.59 (prix de base: $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– AEW: Fight Forever – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Animal Well – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Astria Ascending – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Marie Remake – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base: $39.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Bloomtown – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Blue Fire – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Bokura – $1.99 (prix de base: $5.49)

– Born of Bread – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Burnout Paradise Remastered – $4.79 9was $29.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Caravan SandWitch – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Cassette Beasts – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Cat Quest 3 – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Cocoon – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Cozy Grove – $7.30 (prix de base: $14.99)

– Cursed to Golf – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Dead by Daylight – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

– de Blob – $8.99 (prix de base: $29.99)

– de Blob – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Demon Gaze Extra – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Demon Turf – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Doom – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Dragon’s Dogma – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Dredge – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Dusk – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Eastward – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Eldest Souls – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Epic Mickey: Rebrushed – $26.99 (prix de base: $59.99)

– Fairy Tail – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Far: Lone Sails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Fate/Samurai Remnant – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Figment 1 + 2 – $2.36 (prix de base: $39.99)

– Frogun – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Frogun Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Frogun Encore – $8.44 (prix de base: $12.99)

– Ghostbusters: Spirits Unleashed – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gone Home – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gothic Classic – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Gravity Circuit – $10.99 (prix de base: $21.99)

– Guilty Gear Strive – $39.59 (prix de base: $59.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Human Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Inkulinati – $8.99 (prix de base: $24.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Kao the Kangaroo – $3.95 (prix de base: $29.99)

– Kentucky Route Zero – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Kill la Kill: IF – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Laika: Aged Through Blood – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Legend of Kay Anniversary – $8.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Bricktales – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO The Incredibles – $5.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Lollipop Chainsaw Repop – $26.99 (prix de base: $44.99)

– Lorelei and the Laser Eyes – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Monster Hunter Generations – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories – $19.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– MySims: Cozy Bundle – $24.79 (prix de base: $39.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Outer Wilds – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Paper Trail – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Planet of Lana – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Quake 2 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Raging Loop – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Rebel Cops – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Risen – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Roki – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

– Sifu – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Slime Rancher – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Solar Ash – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Souldiers – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Sphinx and the Cursed Mummy – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $5.24 (prix de base: $14.99)

– SteamWorld Build – $11.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $2.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $7.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Quest – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Stray – $23.99 (prix de base: $@9.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Subnautica – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Summer in Mara – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Tails of Iron – $4.499 (prix de base: $24.99)

– Tchia – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Book of Unwritten Tales 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

– The Elder Scrolls 5: Skyrim – $19.79 (prix de base: $59.99)

– The Pathless – $9.99 (prix de base: $39.99)

– The Raven Remastered – $8.99 (prix de base: $29.99)

– The Sinking City – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Ugly – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Ultra Street Fighter 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Unruly Heroes – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Vernal Edge – $9.89 (prix de base: $21.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Wolfenstein 2 – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yggdra Union – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base: $29.99)

Voici un tutoriel simple et complet pour accéder à l’eShop américain sur une Nintendo Switch européenne.

Étape 1 : Créer un compte Nintendo américain

Rendez-vous sur https://accounts.nintendo.com Cliquez sur « Créer un compte » (ou connectez-vous si vous voulez modifier votre compte actuel) Renseignez les informations demandées (nom, e-mail, mot de passe…) Très important : Région : choisissez « États-Unis »

Fuseau horaire : choisissez-en un lié aux États-Unis (ex. : « Pacific Time ») Terminez la création du compte et confirmez votre e-mail.

Étape 2 : Ajouter ce compte sur votre Nintendo Switch

Sur votre Switch, allez dans Paramètres de la console > Utilisateurs Sélectionnez « Ajouter un utilisateur », créez un nouveau profil (nom au choix) Liez-le au compte Nintendo américain que vous venez de créer Une fois connecté, revenez au menu d’accueil

Étape 3 : Accéder à l’eShop américain

Depuis le menu principal, sélectionnez le nouveau profil US que vous avez créé Ouvrez l’eShop Vous serez automatiquement dirigé vers l’eShop américain Profitez des prix US et des promotions exclusives

Astuce : Vous pouvez basculer entre comptes US et EU facilement

Vous n’avez pas besoin de changer de région dans vos paramètres principaux.

Il suffit de sélectionner l’utilisateur correspondant (EU ou US) pour accéder à l’eShop de la région souhaitée.

Remarques importantes