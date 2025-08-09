Dragon Quest X Online continue de recevoir des extensions plus de 12 ans après sa sortie initiale. Bien qu’il ait abandonné certaines plateformes, il reste toujours accessible aux fans de Nintendo au Japon, puisqu’il est disponible sur Switch. Ceux qui possèdent le jeu sur Switch peuvent se réjouir de voir arriver prochainement du nouveau contenu.

La vidéo dévoilée aujourd’hui pour Dragon Quest X Online présente la mise à jour de l’histoire en Version 7.5, qui est une fois de plus remplie de nouveautés et de défis pour les joueurs. Ce nouveau contenu de Dragon Quest X Online sera disponible le 27 août 2025.

Bien que le jeu soit disponible en version numérique, ceux qui, au Japon, préfèrent une copie physique peuvent opter pour le Dragon Quest X Online All-In-One Package Version 1-7, proposé au prix de 5 940 yens. Comme son nom l’indique, ce pack inclut le jeu de base ainsi que toutes les mises à jour et extensions précédentes. Évidemment, la mise à jour Ver. 7.5 n’est pas incluse, mais elle pourra être téléchargée depuis l’eShop.