Nintendo a confirmé l’arrivée d’un nouveau titre GameCube dans le service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel : Chibi-Robo! Plug Into Adventure! (2005). Ce sera le cinquième jeu GameCube à rejoindre la collection après The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX, SOULCALIBUR II et Super Mario Strikers. Le jeu sera disponible le 21 août 2025 via l’application “Nintendo GameCube – Nintendo Classics”, exclusivement sur Nintendo Switch 2, pour tous les abonnés au Pack Additionnel.

Dans ce jeu d’action-aventure unique, vous incarnez Chibi-Robo, un petit robot de seulement dix centimètres, fraîchement arrivé dans la maison des Sanderson. Sa mission : aider la famille à retrouver le bonheur, de jour comme de nuit, en nettoyant, réparant, cherchant des objets perdus et rendant de petits services. Chaque bonne action vous rapporte des Points Bonheur et de la Moolah, indispensables pour grimper dans le Chibi-Ranking.

La légende raconte que si Chibi-Robo atteint la première place de ce classement, il pourra se transformer en Super Chibi-Robo. Mais cette quête ne sera pas simple : une fillette qui ne s’exprime qu’en langage de grenouille, des jouets qui prennent vie en l’absence des humains et de nombreux mystères viendront pimenter vos journées au sein de la maison Sanderson.

Sorti initialement sur GameCube en 2005 au Japon et en 2006 en Occident, Chibi-Robo! Plug Into Adventure! revient dans une version fidèle à l’original, permettant aux joueurs de (re)découvrir ce titre culte dans des conditions optimales sur Nintendo Switch 2.