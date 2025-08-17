Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Quisisana – 6.4GB

The Echo – 6.1GB

LEGO Party – 5.7GB

City of Springs – 5.4GB

Grit and Valor – 1949 – 3.4GB

Herdling – 1.9GB

Get to Work Simulator – 1.1GB

Korean Drone Flying Tour Byeongpung Bawi – 1.1GB

Knightica – 1000MB

HeistGeist – 927MB

Heart of Ice by Dave Morris – 910MB

The Long Desert Drive – 788MB

Dragon Detective: A Friend from the Shadows – 529MB

Discounty – 489MB

MechCrisis – 477MB

Trippy Trader: Schedule & Sell – 218MB

Picture the Difference!2 – 196MB

The Cursed Frog – 189MB

Around the World Puzzle – 138MB

Burger Shot – 122MB

Boned Again: Survivors – 102MB

Core.Sys – 88MB

SF3RA – 86MB

Eggconsole Diable de Laplace PC-8801mkIISR – 48MB