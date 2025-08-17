Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Quisisana – 6.4GB
- The Echo – 6.1GB
- LEGO Party – 5.7GB
- City of Springs – 5.4GB
- Grit and Valor – 1949 – 3.4GB
- Herdling – 1.9GB
- Get to Work Simulator – 1.1GB
- Korean Drone Flying Tour Byeongpung Bawi – 1.1GB
- Knightica – 1000MB
- HeistGeist – 927MB
- Heart of Ice by Dave Morris – 910MB
- The Long Desert Drive – 788MB
- Dragon Detective: A Friend from the Shadows – 529MB
- Discounty – 489MB
- MechCrisis – 477MB
- Trippy Trader: Schedule & Sell – 218MB
- Picture the Difference!2 – 196MB
- The Cursed Frog – 189MB
- Around the World Puzzle – 138MB
- Burger Shot – 122MB
- Boned Again: Survivors – 102MB
- Core.Sys – 88MB
- SF3RA – 86MB
- Eggconsole Diable de Laplace PC-8801mkIISR – 48MB
Laisser un commentaire