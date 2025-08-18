Annapurna Interactive et le studio Furcula viennent d’annoncer la date de sortie de Morsels, un roguelite de collecte de créatures pour le moins atypique. Le jeu sera disponible le 18 novembre 2025 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec une localisation dans neuf langues, dont le français.

Derrière son univers coloré et étrange se cache un concept aussi singulier qu’attachant. Le joueur incarne une souris affamée, survivant dans les égouts, jusqu’à sa rencontre avec un fatberg magique et conscient. Celui-ci lui enseigne l’art de se transformer en un puissant « Morsel », ouvrant la voie à une aventure périlleuse en surface où règnent les chats tyranniques. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, le joueur devra explorer des mondes variés, combattre des ennemis féroces et collecter de nouveaux Morsels à échanger de façon stratégique au fil des combats.

Créé par Furcula, le titre se présente comme un roguelite en vue du dessus, frénétique et bourré de personnalité. Chaque Morsel possède des aptitudes et des points forts uniques, pouvant être affectés par des maladies ou renforcés par des bonus. Le système repose sur des cartes magiques permettant de se transformer, d’élever et de faire évoluer une petite troupe de monstres, tout en luttant contre la domination féline.

Outre son gameplay dynamique, Morsels proposera des niveaux bonus cachés aux styles artistiques inédits, ainsi que des surprises de gameplay destinées à renforcer la rejouabilité. Avec son mélange d’action effrénée, de collecte et d’exploration, le jeu promet une expérience aussi originale qu’addictive.

Porté par l’art de Toby Dixon (Atomicrops, Nidhogg 2), la musique de Sam Webster (Grindstone, Guncho) et la programmation de Iggy Zuk, Morsels s’annonce comme une nouvelle pépite.