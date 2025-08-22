Si vous comptiez acheter la série Red Colony en version numérique sur Nintendo Switch, il va falloir vous dépêcher. Le développeur RunicCodes a annoncé une refonte complète de son studio et, dans ce processus, la série va être retirée de la vente sur Steam. Même si l’annonce initiale ne mentionnait pas la Switch, la probabilité d’un retrait sur l’eShop était forte, d’autant plus qu’une promotion spéciale était déjà en cours sur la console de Nintendo, en parallèle de celle lancée sur Steam.

La nouvelle est désormais confirmée : l’éditeur a officialisé que la trilogie sera retirée de l’eShop en septembre 2025. Les joueurs ont donc une dernière chance de se procurer ces jeux avant leur disparition. La série comprend Red Colony, Red Colony 2 et Red Colony 3, connus pour leur mélange atypique de survie, d’horreur et de thématiques matures. À noter qu’une édition physique regroupant les trois épisodes reste disponible et pourra constituer une alternative pour les collectionneurs après la fin de la distribution numérique.

Du côté de RunicCodes, ce retrait s’inscrit dans une volonté de changement d’identité et de rebranding, avec pour objectif de se lancer dans une nouvelle ère en tant que studio auto-édité. Le développeur a tenu à remercier la communauté, rappelant que ce n’est pas un adieu définitif, mais plutôt le début d’un nouveau chapitre qui pourrait, un jour, redonner vie à la licence.