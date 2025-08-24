Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Trails in the Sky 1st Chapter – 9.4GB
- Super World War – 5.8GB
- Star Trek: Resurgence – 5.2GB
- Varlet – 3.8GB
- 2weistein in Elfland – 3.6GB
- The Nameless: Slay Dragon – 3.4GB
- Laundry Boss Simulator – 2.6GB
- Space Adventure Cobra – The Awakening – 2.2GB
- Goosebumps: Terror in Little Creek – 2.2GB
- Battle of Rebels – 2.1GB
- Monster Salon Manager – 1.6GB
- Bahamut and the Waqwaq Tree – 1.4GB
- 40 Sports Games in 1 – 1.2GB
- Thief Simulator Mastermind Edition – 1.2GB
- Deadliest Deep Sea Catch Fishing Simulator – 1.1GB
- Escape Game R00M05 – 1.1GB
- Vlad Circus: Curse of Asmodeus – 956MB
- Death Mask – 952MB
- Roadwarden – 937MB
- Korean Drone Flying Tour Ongnam Lake Park – 909MB
- Demonschool – 898MB
- We Are Busy Digging A Hole – 822MB
- Boulder Dash 40th Anniversary – 600MB
- Ludo XXL 2 – 502MB
- Pattern Thinking Puzzle Build It Before 10 – 490MB
- Seer’s Gambit – 487MB
- Neko Bento 2 – 409MB
- Karate Survivor – 346MB
- The Nameless City – 291MB
- Cross Pix – 288MB
- Spot the Wrong Character – 219MB
- Voxelgram 2 – 203MB
- Truck Driving – 194MB
- The Wolf and the Blood Moon – 175MB
- Ash Pines: The Motel – 171MB
- Sumorbit – 166MB
- No Sweet Looks – 155MB
- Dogs Organized Neatly – 90MB
- Tralalero Tralala: Rage Bait – 81MB
- Knight Quest: Goblins Raid – 76MB
- Eggconsole Puyo Puyo PC-9801 – 75MB
- Overpowered 1 – Mars Infestation – 65MB
