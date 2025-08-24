Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Trails in the Sky 1st Chapter – 9.4GB

Super World War – 5.8GB

Star Trek: Resurgence – 5.2GB

Varlet – 3.8GB

2weistein in Elfland – 3.6GB

The Nameless: Slay Dragon – 3.4GB

Laundry Boss Simulator – 2.6GB

Space Adventure Cobra – The Awakening – 2.2GB

Goosebumps: Terror in Little Creek – 2.2GB

Battle of Rebels – 2.1GB

Monster Salon Manager – 1.6GB

Bahamut and the Waqwaq Tree – 1.4GB

40 Sports Games in 1 – 1.2GB

Thief Simulator Mastermind Edition – 1.2GB

Deadliest Deep Sea Catch Fishing Simulator – 1.1GB

Escape Game R00M05 – 1.1GB

Vlad Circus: Curse of Asmodeus – 956MB

Death Mask – 952MB

Roadwarden – 937MB

Korean Drone Flying Tour Ongnam Lake Park – 909MB

Demonschool – 898MB

We Are Busy Digging A Hole – 822MB

Boulder Dash 40th Anniversary – 600MB

Ludo XXL 2 – 502MB

Pattern Thinking Puzzle Build It Before 10 – 490MB

Seer’s Gambit – 487MB

Neko Bento 2 – 409MB

Karate Survivor – 346MB

The Nameless City – 291MB

Cross Pix – 288MB

Spot the Wrong Character – 219MB

Voxelgram 2 – 203MB

Truck Driving – 194MB

The Wolf and the Blood Moon – 175MB

Ash Pines: The Motel – 171MB

Sumorbit – 166MB

No Sweet Looks – 155MB

Dogs Organized Neatly – 90MB

Tralalero Tralala: Rage Bait – 81MB

Knight Quest: Goblins Raid – 76MB

Eggconsole Puyo Puyo PC-9801 – 75MB

Overpowered 1 – Mars Infestation – 65MB