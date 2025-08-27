Nintendo vient d’annoncer un changement important dans sa structure interne : WARPSTAR, Inc., société historiquement associée à la gestion des droits liés à la série animée Kirby: Right Back at Ya!, prend désormais le nom de Nintendo Stars Inc.. Cette décision, effective depuis le 27 août 2025, s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la présence de la firme de Kyoto dans le domaine du divertissement visuel et de l’exploitation de ses licences en dehors du jeu vidéo.

Initialement fondée en 2001 et devenue filiale consolidée de Nintendo le 1er avril 2025, WARPSTAR gérait exclusivement l’exploitation secondaire de la franchise Kirby. Avec sa transformation en Nintendo Stars Inc., son champ d’action s’élargit considérablement. L’entreprise a désormais pour mission de superviser l’“ancillary-use business” lié aux films mettant en scène les propriétés intellectuelles de Nintendo. Concrètement, cela inclut la gestion et le développement de produits dérivés, la mise en place d’événements en lien avec les films, la coordination de licences et toute autre initiative permettant de prolonger l’expérience cinématographique.

Cette restructuration prend tout son sens au moment où Nintendo intensifie ses efforts dans le domaine du cinéma. Deux longs-métrages majeurs sont déjà annoncés : un nouveau film d’animation Super Mario Bros. prévu pour le 3 avril 2026, et un film live-action basé sur The Legend of Zelda attendu le 7 mai 2027. L’objectif est clair : capitaliser sur l’immense popularité de ses licences pour toucher un public toujours plus large, non seulement dans les salles obscures, mais aussi à travers les produits et expériences qui en découleront.

Le choix du nom Nintendo Stars Inc. illustre cette volonté d’unifier et de mettre en avant toutes les “stars” issues de l’univers Nintendo. En centralisant la gestion des droits dérivés liés à ses films, la société pourra mieux coordonner les initiatives mondiales, que ce soit avec des partenaires du secteur du jouet, de l’événementiel ou encore du divertissement en direct.

Enfin, il est important de noter que la société continuera également à s’occuper des activités annexes liées à la franchise Kirby, profitant de l’expérience accumulée au cours des deux dernières décennies. Avec ce repositionnement stratégique, Nintendo montre sa détermination à faire de ses univers non seulement des piliers du jeu vidéo, mais aussi des franchises multimédias complètes capables de rivaliser avec les plus grands acteurs du divertissement.