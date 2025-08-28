Mauvaise nouvelle pour les amateurs de rétrogaming sur Switch : D4 Enterprise a annoncé que deux titres de la collection EGGCONSOLE allaient être retirés très prochainement de l’eShop. Les jeux concernés sont Fray (version PC-9801) et Brandish Renewal (version PC-9801), tous deux encore disponibles à l’heure actuelle (27 août 2025), mais plus pour longtemps.

L’éditeur n’a pas donné de raison précise, se contentant d’évoquer de simples « circonstances », et a présenté ses excuses aux joueurs ainsi qu’aux partenaires concernés. Néanmoins, la communauté s’est rapidement lancée dans une véritable enquête pour tenter de comprendre les causes de cette disparition soudaine.

Selon plusieurs passionnés ayant étudié de près ces portages, il semblerait que les deux jeux utilisent directement MS-DOS dans leur émulation PC-98. Si les crédits mentionnent bien le copyright de Microsoft datant de 1981-1982, rien n’indique que l’entreprise ait approuvé l’utilisation de son système d’exploitation dans ces rééditions en 2025. Cette hypothèse, loin d’être confirmée officiellement, semble toutefois la plus plausible aux yeux des observateurs.

Pour rappel, la série EGGCONSOLE vise à préserver et rendre accessibles sur Switch des classiques obscurs du catalogue PC-98, un ordinateur mythique au Japon. Parmi les deux titres concernés, Brandish Renewal est particulièrement notable puisqu’il s’agit d’un jeu signé Nihon Falcom, studio emblématique à l’origine des sagas Ys et Trails.

Pour les joueurs intéressés, il est donc fortement conseillé de se procurer Fray et Brandish Renewal rapidement avant leur retrait définitif de l’eShop. Reste désormais à savoir si ces jeux pourront revenir un jour, éventuellement sous une autre forme et avec les autorisations nécessaires.