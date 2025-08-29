Si vous comptiez encore vous procurer Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise sur Nintendo Switch, il va falloir agir rapidement. Nintendo UK a annoncé que le jeu, ainsi que sa démo jouable, seront retirés de l’eShop le 27 novembre 2025.

Une disparition sans explication officielle

Pour l’instant, aucune raison précise n’a été communiquée concernant cette décision. Toutefois, comme souvent avec ce type de retrait, il est fort probable que cela soit lié à l’expiration de licences musicales utilisées dans le jeu. Une situation fréquente dans l’industrie, où les droits sur certaines chansons ne sont accordés que pour une période limitée.

Nintendo précise néanmoins que les joueurs qui auront acheté le titre avant la date de retrait pourront continuer à y jouer, le re-télécharger à volonté et bénéficier de toutes les mises à jour déjà publiées. Seul l’achat à partir du 27 novembre ne sera plus possible.

Une pratique de plus en plus courante

Ce n’est pas la première fois que la série est confrontée à ce problème. Le premier Fitness Boxing avait déjà été retiré de l’eShop en 2023, ce qui confirme une tendance récurrente pour ce type de jeu basé sur la musique.

Fait intéressant, pour le moment, seule la branche britannique de Nintendo a communiqué sur ce retrait. On ignore donc si cette décision concerne uniquement le Royaume-Uni ou si elle sera étendue à d’autres régions dans les prochains mois.

Un titre qui avait trouvé son public

Sorti en 2020, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise avait séduit un public de joueurs cherchant à mêler activité physique et gaming. Grâce aux Joy-Con, le titre proposait un entraînement dynamique basé sur la boxe, avec différents programmes, musiques et modes, jouables en solo ou avec un partenaire. De plus, les possesseurs du premier jeu pouvaient importer leurs données de progression pour poursuivre leurs objectifs fitness.