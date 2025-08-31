Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Shuten Order – 13.7GB

Little Nightmares 3 – 6.9GB

Mandragora: Whispers of the Witch Tree – 6.4GB

Adventure of Samsara – 6.2GB

Soulbind: Tales of the Underworld – 2.8GB

Camper Van: Make it Home – 2.8GB

Garfield Kart 2 – All You Can Drift – 2.0GB

Fling to the Finish – 1.9GB

Sky of Destruction – 1.6GB

Splatterbot – 1.2GB

Korean Drone Flying Tour Bussodamak – 1.2GB

Pogo Stadium – 880MB

Sounos’ Curse – 872MB

Reel It Ocean Fishing – 861MB

Dark Deity 2 – 704MB

Above Snakes – 594MB

Zumba: Soccer Marble League – 557MB

Bad Cheese – 552MB

Legends BMX – 539MB

Yatzi 2 – 448MB

Focus and Find Stereogram Training – 207MB

Candylands Journey – 279MB

Brain Workout Jellyfish Puzzle – 142MB

Dragon Ruins – 104MB

Tiny Racing – 64MB

Psycho Dream – 62MB

Fit And Fry: Organized Chef – 57MB

Eggconsole Lord Monarch PC-9801 – 48MB