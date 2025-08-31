Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Shuten Order – 13.7GB
- Little Nightmares 3 – 6.9GB
- Mandragora: Whispers of the Witch Tree – 6.4GB
- Adventure of Samsara – 6.2GB
- Soulbind: Tales of the Underworld – 2.8GB
- Camper Van: Make it Home – 2.8GB
- Garfield Kart 2 – All You Can Drift – 2.0GB
- Fling to the Finish – 1.9GB
- Sky of Destruction – 1.6GB
- Splatterbot – 1.2GB
- Korean Drone Flying Tour Bussodamak – 1.2GB
- Pogo Stadium – 880MB
- Sounos’ Curse – 872MB
- Reel It Ocean Fishing – 861MB
- Dark Deity 2 – 704MB
- Above Snakes – 594MB
- Zumba: Soccer Marble League – 557MB
- Bad Cheese – 552MB
- Legends BMX – 539MB
- Yatzi 2 – 448MB
- Focus and Find Stereogram Training – 207MB
- Candylands Journey – 279MB
- Brain Workout Jellyfish Puzzle – 142MB
- Dragon Ruins – 104MB
- Tiny Racing – 64MB
- Psycho Dream – 62MB
- Fit And Fry: Organized Chef – 57MB
- Eggconsole Lord Monarch PC-9801 – 48MB
