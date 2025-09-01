Une massive braderie de Lille avant l’heure qui vient de débarquer sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, portant un coup terrible aux portefeuilles des joueurs. Il ne s’agit pas d’un simple cycle de soldes routine ; nous assistons à des baisses de prix record sur certaines des perles indés les plus adulées, des RPG iconiques et des succès critiques récents de la plateforme. Pour les acheteurs avisés et ceux qui veulent étoffer leur backlog, il s’agit sans doute de l’événement soldé de l’été.

En tête de file, plusieurs titres atteignent leur plus bas prix historique sur la plateforme. Ces offres doivent figurer en haut de votre liste :

Gris (2,99 $, était 16,99 $) : Le sublime plateforme émotionnel de Nomada Studio est une affaire absolument imbattable. Un chef-d’œuvre d’art et de son.

MySims: Cozy Bundle (19,99 $, était 39,99 $) : Pour la première fois, ce bundle charmant et relaxant bénéficie d’une réduction de 50%, parfait pour les fans de jeux de simulation créatifs.

The Plucky Squire (11,99 $, était 29,99 $) : L’une des aventures les plus inventives de 2024, qui mélange gameplay 2D et 3D, est disponible à un prix cassé seulement quelques mois après sa sortie.

Ys Origin (4,99 $, était 19,99 $) : Le légendaire action-RPG de Nihon Falcom, une pierre angulaire de la série, est incontournable à ce prix pour tous les fans de combat dynamique.

Des blockbusters à prix indé

L’étendue des soldes est stupéfiante, couvrant tout, des collections AAA intemporelles aux classiques de niche. Le rapport qualité-prix est presque incroyable :

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (11,99 $) et The Rebel Collection (11,99 $) offrent des centaines d’heures de jeu en monde ouvert acclamé.

Batman: Arkham Trilogy (23,99 $) apporte l’expérience ultime du justicier masqué sur Switch.

Les fans de LEGO peuvent se régaler avec LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (11,99 $) et LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition (7,49 $) menant une longue liste de sets soldés.

Les amateurs de CRPG ne devraient pas passer à côté de l’écriture impeccable de Disco Elysium (11,99 $).

Du côté des JRPG, Tales of Vesperia (9,99 $), Shin Megami Tensei III: Nocturne HD (14,99 $) et le récent Shin Megami Tensei V: Vengeance (26,99 $) offrent une profondeur incroyable pour une fraction de leur prix initial.

Pépites indés et succès critiques

C’est là que les soldes brillent vraiment, offrant une liste incontournable des meilleurs indés modernes :

Celeste (4,99 $) : Un jeu parfait, point final. Un plateforme exigeant avec un cœur profound.

Hogwarts Legacy (11,99 $) : Explorez le monde des sorciers à un prix incroyablement bas.

Cult of the Lamb (12,49 $) : Un mélange délicieusement addictif d’action roguelike et de gestion de secte.

Tunic (14,99 $) : Une magnifique lettre d’amour au Zelda classique, pleine de secrets modernes.

Death’s Door (4,99 $) : Des combats isométriques nerveux et un monde captivant.

Inscryption (7,99 $) : Un chef-d’œuvre déroutant qui défie toute classification de genre.

It Takes Two (19,99 $) : Le meilleur jeu coopératif de sa génération, sans l’ombre d’un doute.

Action, aventure et tout le reste

Les promos s’étendent à tous les genres imaginables :

Plates-formes : Klonoa Phantasy Reverie Series (9,99 $), The Messenger (3,99 $), Owlboy (4,99 $)

Metroidvania : Blasphemous (6,24 $), Salt and Sanctuary (4,49 $)

Réflexion : Chants of Senaar (11,99 $), The Last Campfire (1,99 $), Superliminal (7,99 $)

Roguelike : Rogue Legacy 2 (12,49 $), Enter the Gungeon (3,49 $), Risk of Rain 2 (6,24 $)

Horreur : Carrion (4,99 $), Alien: Isolation (14,99 $), Madison (10,49 $)

Ceci n’est qu’un aperçu des centaines de titres en solde. Pour les joueurs souhaitant maximiser leur budget jeu vidéo, l’eShop nord-américain est actuellement un véritable trésor. Alors que nombre de ces offres représentent les meilleurs prix jamais vus, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour vider sa liste de souhaits.

La totale des jeux en promotions:

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base: $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (prix de base: $59.99)

– 1000xResist – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Aeon Must Die – $4.99 (prix de base: $19.99)

– AI: The Somnium Files – $3.99 (prix de base: $19.99)

– AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Alien: Isolation – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Arranger: A Role-Playing Adventure – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Arzette: The Jewel of Faramore – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creeed 3: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Astroneer – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Bakeru – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Blade Chimera – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Bleak Sword DX – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Broken Age – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Card Shark – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Carrion – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chants of Senaar – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Child of Light + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Company of Heroes Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Corpse Party – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crash Bandicoot 4 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Cult of the Lamb – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Dark Deity – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Darkwood – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Death’s Door – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Dicefolk – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Digimon Survive – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Digimon World: Next Order – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Disco Elysium – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Disgaea 1 Complete – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Elsie – $13.74 (prix de base: $24.99)

– Enter the Gungeon – $3.49 (prix de base: $14.99)

– Etrian Odyssey 2 HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey 3 HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Exit the Gungeon – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Felix the Cat – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Fitness Boxing feat. Hatsune Miku – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Freedom Planet 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Gimmick 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Gimmick Special Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Grapple Dog – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Grapple Dogs: Cosmic Canines – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Gris – $2.99 (prix de base: $16.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Gunbrella – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Happy Game – $3.28 (prix de base: $13.13)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

– Hellboy: Web of Wyrd – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Hello Kitty Island Adventure – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Hitman: Blood Money – Reprisal – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Hogwarts Legacy – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Inscryption – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Invisible, Inc. – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Ion Fury – $6.24 (prix de base: $24.99)

– It Takes Two – $19.99 (as $39.99)

– Jack Move – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Jeopardy – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Jurassic Park Classic Games Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Just Dance 2025 Deluxe Edition – $26.99 (prix de base: $59.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Kunai – $4.24 (prix de base: $16.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Labyrinth of Galleria: The Moon Society – $19.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Life is Strange: Double Exposure – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Lil Gator Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Madison – $10.49 (prix de base: $34.99)

– Maneater – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $9.99 (prix de base: $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – $14.99 (prix de base: $89.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Master Detective Archives: Rain Code – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Metal Slug Tactics – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Mika and the Witch’s Mountain – $12.99 (prix de base: $19.99)

– MLB The Show 25 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Moonstone Island – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Mortal Kombat 1 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– My Friend Pedro – $3.99 (prix de base: $19.99)

– MySims: Cozy Bundle – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Neva – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Night in the Woods – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nine Sols – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (prix de base: $59.99)

– No Straight Roads – $4.99 (prix de base: $24.99)

– OlliOlli World – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Omega 6: The Triangle Stars – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Once Upon a Jester – $2.99 (prix de base: $14.99)

– On Your Tail – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Owlboy – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Pepper Grinder – $6.49 (prix de base: $14.99)

– Persona 3 Portable – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Persona 5 Strikers – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Persona 5 Tactica – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Prince of Persia: The Lost Crown – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Project Warlock – $2.24 (prix de base: $14.99)

– R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Radiant Silvergun – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Railgrade – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Red Dead Redemption – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Return to Monkey Island – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Risk Global Domination – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Road Redemption – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Flight – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Rogue Legacy 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Ruiner – $3.49 (prix de base: $19.99)

– Salt and Sacrifice – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Salt and Sanctuary – $4.49 (prix de base: $17.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.89 (prix de base: $14.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base: $39.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $17.99 (prix de base: $59.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Columns 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base: $7.99)

– Shady Part of Me – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Shin Megami Tensei 5: Vengeance – $26.99 (prix de base: $59.99)

– Silt – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Sol Cresta – $8.99 (prix de base: $17.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Sonic Frontiers – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Origins – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Sonic x Shadow Generations – $29.99 (prix de base: $49.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $11.99 (prix de base: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Episode I: Jedi Power Battles – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Academy – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Star Wars Republic Commando – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Superhot – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Superliminal – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Tales of Graces f Remastered – $25.99 (prix de base: $39.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Tales of Vesperia – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Teenage Mutant Nina Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $9.89 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack – $9.99 (prix de base: $24.99)

– The Lara Croft Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Last Campfire – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – $38.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 – $44.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails to Azure – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Messenger – $3.99 (prix de base: $19.99)

– The Plucky Squire – $11.99 (prix de base: $29.99)

– The Stone of Madness – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $9.99 (prix de base: $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base: $39.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Tokyo Xanadu eX+ – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Tomb Raider 1-3 Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Tomb Raider 4-6 Remastered – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Trover Saves the Universe – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Tunche – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Tunic – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Umamusume: Pretty Derby – Party Dash – $13.49 (prix de base: $44.99)

– Unicorn Overlord – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Uno Legacy Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $3.69 (prix de base: $14.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Vampyr – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Voxelgram – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Warhammer 40,000: Boltgun – $10.99 (prix de base: $21.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base: $15.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Ys 8 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Ys 9: Monstrum Nox – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Ys Origin – $4.99 (prix de base: $19.99)