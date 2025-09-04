Bonne nouvelle pour les amateurs de tactical RPG et de deck-building : Aksys Games a confirmé l’arrivée d’une édition physique de C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield en Occident. Baptisée Total Warfare Edition, cette version complète sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et PlayStation 5, au prix conseillé de 39,99€.

Déjà sorti en mai 2024 en version numérique sur Switch, le jeu bénéficiera ici d’un traitement premium. La cartouche contiendra directement l’intégralité du contenu additionnel et des mises à jour publiées jusqu’ici, sans nécessiter de téléchargement supplémentaire. Les joueurs auront donc accès dès le lancement à de nouvelles unités, objets bonus et équilibrages améliorant l’expérience de jeu.

L’univers de C.A.R.D.S. RPG repose sur une guerre sans fin opposant 17 nations plongées dans un conflit séculaire. L’équilibre des forces bascule le jour où Fahftania, épaulé par la redoutable Hellmuth Brigade, libère une arme vivante terrifiante : une chimère draconique conçue grâce à des expérimentations inhumaines. Face à cette menace, la Clausewitz Battalion, menée par le capitaine Vel Dina, prend les armes afin de mettre fin à ces pratiques et libérer le monde de l’emprise de Fahftania.

L’édition Total Warfare permet d’incarner de nouvelles unités aux capacités uniques, telles que Bartgreisse (spécialiste des coups critiques), Vasbiard (défensif avec ses boucliers), ou encore Serena Artemisia, qui combine vision élargie, bonus offensifs et défensifs ainsi qu’une précision accrue. Ces ajouts enrichissent les possibilités tactiques et favorisent la construction de stratégies diversifiées.

Côté gameplay, le titre se distingue par sa formule hybride : un mélange de roguelike deck-building et de combat tactique au tour par tour sur grille. Avec plus de 100 cartes aux effets variés, chaque bataille demande une approche spécifique et une adaptation permanente. Construire le deck le plus efficace tout en plaçant ses unités intelligemment sur le champ de bataille constitue la clé de la victoire.

La Total Warfare Edition inclura également le Mini-Game Mode, un contenu original où les joueurs dirigent une seule unité sur une carte quadrillée. Cette approche condensée met l’accent sur la prise de décision rapide : amélioration du deck, affrontements stratégiques et gestion du temps limité détermineront vos chances de battre le boss final.