Nintendo vient de déployer une nouvelle mise à jour pour l’application Nintendo Switch Online – Game Boy Advance, qui adopte désormais l’appellation Nintendo Classics. Ce rebranding s’accompagne d’un nouveau logo et d’une nouvelle bannière, mais aussi de plusieurs fonctionnalités inédites qui enrichissent l’expérience de jeu sur Switch et surtout sur Switch 2.

La nouveauté la plus attendue est l’arrivée de la personnalisation des commandes. Chaque jeu peut désormais disposer de son propre schéma de boutons, enregistré et sauvegardé individuellement. Les joueurs peuvent ainsi adapter les contrôles à leurs préférences, un ajout qui répond à une demande récurrente de la communauté.

Autre amélioration notable, les possesseurs de Switch 2 bénéficient désormais d’un affichage en 1080p natif en mode portable, offrant une clarté visuelle accrue qui sublime les classiques de la GBA. Une manière idéale de redécouvrir les grands titres de l’époque avec un rendu adapté aux standards actuels.

Nintendo a également glissé quelques touches plus légères et nostalgiques. Parmi elles, un Easter egg sympathique : en inclinant le stick analogique lors du lancement de l’application, on peut déclencher la séquence de démarrage originale de la Game Boy Advance, clin d’œil qui plaira aux amateurs de rétro. De plus, un nouveau son de démarrage a été ajouté, reprenant l’emblématique bruit de pièce de Mario Advance.

L’application Game Boy Advance – Nintendo Classics est disponible dès maintenant au téléchargement pour tous les abonnés disposant du Nintendo Switch Online + Pack additionnel.