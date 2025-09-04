Comme chaque semaine, Famitsu dévoile les ventes physiques de jeux vidéo au Japon. Pour la période du 25 au 31 août 2025, le classement est marqué par plusieurs grosses nouveautés, notamment Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, Super Robot Wars Y et Story of Seasons: Grand Bazaar, qui s’imposent immédiatement dans le haut du tableau. Toutefois, les titres de la Nintendo Switch 2 poursuivent leur domination de fond, avec des performances impressionnantes pour Mario Kart World et Donkey Kong Bananza.

En première place, on retrouve Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sur PS5, qui signe une solide entrée avec 63 585 exemplaires écoulés. Cette réinterprétation du classique de Hideo Kojima, développée par Konami, confirme l’appétit du public japonais pour les grands noms du jeu vidéo.

Juste derrière, c’est Super Robot Wars Y qui fait sensation, avec 60 532 copies vendues sur Switch et 30 969 sur PS5, cumulant près de 91 500 unités en quelques jours seulement. Une performance qui illustre à la fois la popularité de la série de tactical-RPG et la préférence toujours marquée du public japonais pour les consoles Nintendo.

Le podium est complété par Story of Seasons: Grand Bazaar sur Switch (46 586 ventes), qui connaît un départ très encourageant. Sa déclinaison Switch 2 Edition ajoute encore 18 148 ventes, montrant que Marvelous a bien fait de cibler les deux générations de machines.

En quatrième position, Mario Kart World sur Switch 2 ne cesse de surprendre par sa régularité. Plus de 35 000 copies supplémentaires cette semaine (+16 %), ce qui porte son total à 1 655 926 ventes physiques. Une progression impressionnante pour un titre sorti en juin, qui s’impose déjà comme un mastodonte du catalogue Switch 2.

Toujours du côté des nouveautés, notons l’arrivée de Kirby and the Forgotten Land: Switch 2 Edition + Star-Crossed World, qui démarre avec 12 174 ventes. Le contenu additionnel exclusif a visiblement convaincu une partie du public de replonger dans l’aventure du héros rose.

À noter également l’excellent maintien de Donkey Kong Bananza, qui affiche une hausse de 24 % avec 10 440 exemplaires écoulés cette semaine (total de 286 119).

Enfin, le classement se conclut avec deux habitués : Lost Soul Aside sur PS5, qui réussit un lancement honorable à 7 374 copies, et Minecraft sur Switch, qui ne quitte plus le top 10 depuis sa sortie en 2018. Avec 7 344 ventes supplémentaires, le titre de Mojang dépasse désormais les 3,98 millions d’unités physiques au Japon.

Rang Plateforme Titre Prix Ventes Semaine Total 01 PS5 Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ¥7,800 63,585 NEW 02 NSW Super Robot Wars Y ¥8,900 60,532 NEW 03 NSW Story of Seasons: Grand Bazaar ¥6,000 46,586 NEW 04 NS2 Mario Kart World ¥9,073 35,185 (+16%) 1,655,926 05 PS5 Super Robot Wars Y ¥8,900 30,969 NEW 06 NS2 Story of Seasons: Grand Bazaar – NS2 Edition ¥7,000 18,148 NEW 07 NS2 Kirby and the Forgotten Land: NS2 Edition + Star-Crossed World ¥7,798 12,174 NEW 08 NS2 Donkey Kong Bananza ¥8,164 10,440 (+24%) 286,119 09 PS5 Lost Soul Aside ¥7,255 7,374 NEW 10 NSW Minecraft ¥3,600 7,344 (+4%) 3,989,908

La Nintendo Switch 2 reste en tête du marché avec 41,957 unités vendues cette semaine, un chiffre en hausse par rapport à la semaine précédente (35,359). La console continue de s’imposer comme la machine dominante de 2025 au Japon, et affiche déjà près de 2 millions d’unités écoulées depuis son lancement en juin. La dynamique est portée par Mario Kart World et les nouvelles sorties comme Story of Seasons: Grand Bazaar et Kirby and the Forgotten Land: NS2 Edition.

La Nintendo Switch (première génération et OLED) continue de bien résister malgré son âge avancé. Elle s’écoule à 20,589 unités, dont plus de la moitié pour le modèle OLED (10,817). Elle dépasse désormais les 35,9 millions de ventes à vie rien qu’au Japon, confirmant son statut de console historique.

La PlayStation 5 occupe la troisième place avec 8,304 unités, un léger mieux par rapport à la semaine passée. La sortie de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater et Super Robot Wars Y contribue sans doute à relancer un peu les ventes, mais la machine reste loin derrière les deux consoles Nintendo. Le modèle PS5 Pro représente à lui seul près de 30% des ventes hebdomadaires.

Côté Xbox Series, les chiffres restent anecdotiques avec seulement 389 consoles écoulées cette semaine, confirmant les grandes difficultés de Microsoft au Japon malgré une légère hausse.

Enfin, la PlayStation 4 est désormais en fin de vie totale : seulement 16 ventes cette semaine, ce qui ne l’empêche pas de culminer à près de 9,5 millions d’unités vendues à vie au Japon, un très beau parcours.