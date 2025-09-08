Le Nintendo eShop nord-américain s’enrichit cette semaine d’une vague de promotions impressionnante, avec des baisses de prix allant jusqu’à –90 %. Parmi les offres les plus notables, on retrouve des records historiques pour certains titres majeurs comme Crysis 2 Remastered, proposé à 13,49 $ (au lieu de 29,99 $), ou encore l’excellent jeu de stratégie Into the Breach, désormais accessible pour seulement 3,74 $.

Ce nouveau cycle de réductions concerne une grande variété de genres : RPG japonais, indés primés, remasters cultes et même des licences majeures comme Dragon Ball, Persona, Resident Evil, Crash Bandicoot ou encore The Witcher. Pour les joueurs qui hésitaient à enrichir leur bibliothèque, difficile d’ignorer de telles opportunités.

Les meilleures affaires à ne pas manquer

Plusieurs titres bénéficient d’un prix historiquement bas, ce qui en fait des incontournables de cette vague de promotions.

13 Sentinels: Aegis Rim tombe à 14,99 $ (au lieu de 59,99 $), une occasion en or de découvrir l’un des visual novels les plus salués de ces dernières années.

AI: The Somnium Files chute à seulement 3,99 $, une porte d’entrée idéale dans le visual novel policier de Kotaro Uchikoshi.

Death’s Door, l’action-aventure acclamée pour son esthétique et sa précision de gameplay, passe à 4,99 $ (contre 19,99 $).

Les amateurs de licences cultes retrouveront Borderlands Legendary Collection à 9,99 $ (au lieu de 49,99 $), Catherine: Full Body à 9,99 $, ou encore Disco Elysium à 11,99 $.

Côté RPG classiques, Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster s’affiche à 19,99 $, Ni no Kuni à 9,99 $, et plusieurs épisodes de la saga Tales of sont bradés, dont Tales of Vesperia à 9,99 $.

L’eShop regorge aussi de petites pépites indépendantes à des tarifs symboliques. Figment et Figment 2 tombent à 1,99 $, Gris à 2,99 $, Gato Roboto à 1,99 $ et Wizard of Legend à 4,79 $. Difficile de trouver meilleur rapport qualité-prix pour des expériences originales et souvent mémorables.

Les gros titres ne sont pas en reste. Mario + Rabbids Sparks of Hope chute à 9,99 $ (ou 14,99 $ pour l’édition Gold), Dragon Ball Z: Kakarot est proposé à 14,99 $, et Crash Bandicoot 4 est affiché à 13,19 $. Même Red Dead Redemption, sorti récemment sur Switch, profite d’une baisse à 29,99 $ (contre 49,99 $).

Enfin, les amateurs de rétrogaming noteront la présence d’offres sur des classiques remis au goût du jour : Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition à 11,99 $, Tomb Raider I-III Remastered à 11,99 $, et de nombreux titres de la gamme SEGA Ages tous soldés à 2,39 $.

Jeu Prix actuel Prix habituel Remise Crysis 2 Remastered 13,49 $ 29,99 $ –55 % Crysis Remastered 11,99 $ 29,99 $ –60 % Crysis 3 Remastered 14,99 $ 29,99 $ –50 % Into the Breach 3,74 $ 14,99 $ –75 % 13 Sentinels: Aegis Rim 14,99 $ 59,99 $ –75 % AI: The Somnium Files 3,99 $ 19,99 $ –80 % Death’s Door 4,99 $ 19,99 $ –75 % Borderlands Legendary Collection 9,99 $ 49,99 $ –80 % Disco Elysium 11,99 $ 39,99 $ –70 % Catherine: Full Body 9,99 $ 49,99 $ –80 % Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster 19,99 $ 49,99 $ –60 % Mario + Rabbids Sparks of Hope 9,99 $ 59,99 $ –85 % Mario + Rabbids Sparks of Hope (Gold Edition) 14,99 $ 89,99 $ –83 % Dragon Ball Z: Kakarot 14,99 $ 59,99 $ –75 % Crash Bandicoot 4 13,19 $ 39,99 $ –67 % Gris 2,99 $ 16,99 $ –82 % Figment 1,99 $ 19,99 $ –90 % Figment 2 1,99 $ 24,99 $ –92 % Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition 11,99 $ 19,99 $ –40 % Tomb Raider I-III Remastered 11,99 $ 29,99 $ –60 % Red Dead Redemption 29,99 $ 49,99 $ –40 %

La totale :

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base: $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (prix de base: $59.99)

– 1000xResist – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Ace Angler: Fishing Spirits – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Active Life Outdoor Challenge – $4.99 (prix de base: $49.99)

– AI: The Sominum Files – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Alien: Isolation – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Another Crab’s Treasure – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creeed 3: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Astroneer – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Atomicrops – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Bakeru – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Battle Chef Brigade – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Battle Train – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Bleak Sword DX – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Borderlands Legendary Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Broken Age – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $4.79 (prix de base: $39.99)

– Card Shark – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Carrion – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Chants of Sennaar – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Child of Light + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Clash of Heroes: Anniversary Edition – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition – $19.24 (prix de base: $34.99)

– Company of Heroes Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crash Bandicoot 4 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Croc Legend of the Gobbos – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Crysis 2 Remastered – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Crysis Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Dark Deity – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Death’s Door – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Deemo Reborn – $12.50 (prix de base: $25.00)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Dicefolk – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Digimon Survive – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Digimon World: Next Order – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Disco Elysium – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Disgaea 1 Complete – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Disney Magical World 2 – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Doraemon Story of Seasons – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Doramon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Eastward – $12.49 (prix de base: $24.99)

– El Shaddai HD Remaster – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Enter the Gungeon – $3.49 (prix de base: $14.99)

– Etrian Odyssey 2 HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey 3 HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey HD – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Exit the Gungeon – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Felix the Cat – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Final Vendetta – $6.23 (prix de base: $24.95)

– Freedom Wars Remastered – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Gato Roboto – $1.99 (prix de base: $7.99)

– Gimmick 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Gimmick Special Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

– God Eater 3 – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Grapple Dog – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Grapple Dog: Cosmic Canines – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Gris – $2.99 (prix de base: $16.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Gunbrella – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gundam Breaker 4 – $39.59 (prix de base: $59.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

– Hellboy Web of Wyrd – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Hello Kitty Island Adventure – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Inscryption – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Into the Breach – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Invisible, Inc. – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Jack Move – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Jeopardy – $4.99 (prix de base: $19.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Jurassic Park Classic Games Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Just Dance 2025 Deluxe Edition – $26.99 (prix de base: $59.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Knights and Bikes – $9.99 (prix de base: $19.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Labyrinth of Galleria: The Moon Society – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Life is Strange: Double Exposure – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Lil Gator Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Madison – $10.49 (prix de base: $34.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Maneater – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Marble It Up Ultra – $11.99 (prix de base: $29.990

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $9.99 (prix de base: $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – $14.99 (prix de base: $89.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Master Detective Archives: Rain Code – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Mercenaries Lament – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mika and the Witch’s Mountain – $12.99 (prix de base: $19.99)

– MLB The Show 25 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Moonstone Island – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Moving Out 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

– My Friend Pedro – $3.99 (prix de base: $19.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– MySims: Cozy Bundle – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Neva – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Night in the Woods – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nine Sols – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99)

– No Straight Roads – $4.99 (prix de base: $24.99)

– OlliOlli World – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Omega 6 The Triangle Stars – $6.24 (prix de base: $24.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– On Your Tail – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Ooblets – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Overcooked 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Owlboy – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Pepper Grinder – $6.49 (prix de base: $14.99)

– Persona 3 Portable – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Persona 5 Strikers – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Persona 5 Tactica – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Prince of Persia: The Lost Crown – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Project Warlock – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Rad – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Radiant Silvergun – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Raging Loop – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Raiden Nova – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Railgrade – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Raji: An Ancient Epic – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Red Dead Redemption – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Return to Monkey Island – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Risk Global Domination – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Risk of Rain 2- $6.24 (prix de base: $24.99)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Flight – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Rugrats: Adventures in Gameland – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Ruiner – $3.49 (prix de base: $19.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.89 (prix de base: $14.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $17.99 (prix de base: $59.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Columns 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base: $7.99)

– Shady Part of Me – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Shin Megami Tensei 5: Vengeance – $26.99 (prix de base: $59.99)

– Silt – $2.99 (prix de base: $14.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Sonic Frontiers – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Origins – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Sonic x Shadow Generations – $29.99 (prix de base: $49.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $11.99 (prix de base: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Spy x Anya: Operation Memories – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Academy – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Republic Commando – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Superliminal – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Sword Art Online: Alicization Lycoris – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Sword Art Online: Fractured Daydream – $39.59 (prix de base: $59.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Tales of Graces f Remastered – $25.99 (prix de base: $39.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Tangle Tower – $3.99 (prix de base: $19.99)

– That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles – $24.99 (prix de base: $49.99)

– The Dark Pictures Anthology: Little Hope – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $7.49 (prix de base: $14.99)

– The Jackbox Party Pack – $9.99 (prix de base: $24.99)

– The Lara Croft Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – $38.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails to Azure – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Messenger – $3.99 (prix de base: $19.99)

– The Plucky Squire – $11.99 (prix de base: $29.99)

– The Witcher 3 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Toem – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Tokyo Xanadu eX+ – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Tomb Raider 1-3 Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Tomb Raider 4-6 Remastered – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Trover Saves the Universe – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Tunic – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Ultra Age – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Ultra Kaiju Monster Rancher – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Unicorn Overlord – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Uno Legacy Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $3.69 (prix de base: $14.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Vampyr – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Venba – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Voez – $10.00 (prix de base: $25.00)

– Voidwrought – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Warhammer 40,000: Boltgun – $10.99 (prix de base: $21.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base: $15.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Worms Armageddon – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Wrath: Aeon of Ruin – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Youropa – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Ys 8 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Ys Origin – $4.99 (prix de base: $19.99)