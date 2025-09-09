Après avoir semé le chaos sur PC, le roguelite survie-bullet heaven Extremely Powerful Capybaras prépare son arrivée sur consoles. PM Studios annonce que le titre, développé par le studio lisboète Bravarda, sortira le 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Tous les contenus déjà disponibles sur PC, y compris la mise à jour Cursed Gardens, seront intégrés d’emblée.

Les capybaras sont devenus des icônes d’Internet, apparaissant dans des playlists lo-fi, des vidéos relaxantes de sources chaudes ou encore des peluches. Cette énergie zen mais attachante a inspiré le jeu, qui détourne l’image tranquille du rongeur géant pour en faire une créature de survie… redoutablement puissante.

Dans Extremely Powerful Capybaras, vous incarnez un capybara surpuissant plongé dans un tourbillon d’action frénétique. Seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs (local ou en ligne), vous devrez affronter des vagues d’ennemis aussi absurdes que variés – poissons bipèdes, zombies dégoulinants et autres bizarreries – tout en empilant des armes improbables et des évolutions loufoques.

Des mécaniques de roguelite survitaminées

Chaque partie offre une expérience différente grâce à un système de compétences et de passifs aléatoires. Il vous faudra choisir soigneusement vos combinaisons pour maximiser votre build et espérer survivre plus longtemps. Le titre propose également :