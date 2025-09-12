La démo jouable et les offres de précommande sont en ligne sur le Nintendo eShop. Une offre de 10% de réduction est proposée ainsi qu’un Ensemble de Costumes in-game exclusif.

KRAFTON, Inc. et le développeur australien indépendant James Bendon dévoilent que Dinkum, le jeu de simulation de survie à succès inspiré de l’Outback australien, sera disponible en sortie mondiale sur Nintendo Switch le 6 novembre 2025. L’annonce a été révélée à l’occasion du showcase Nintendo Direct qui a eu lieu aujourd’hui.

Les joueurs Nintendo Switch peuvent dès à présent précommander le jeu pour débloquer un ensemble de costumes Battlegrounds exclusif et bénéficier d’une réduction de 10 % avant le lancement.

La période de précommande se terminera le 6 novembre, à 00h59. Pour les joueurs qui préfèrent un exemplaire en boîte, des éditions physiques seront également disponibles et pourront être précommandées prochainement. Enfin, les plus impatients de partir à l’aventure dans l’Outback peuvent dès maintenant télécharger une démo jouable gratuite sur le Nintendo eShop.

Un Simulateur de Survie Cozy, Désormais Disponible sur Switch

Dinkum invite les joueurs à établir leur propre campement sur une île sauvage qui abrite une faune unique et de nombreuses ressources. De l’agriculture à la pêche en passant par l’artisanat, la chasse, l’élevage et l’exploration, les joueurs peuvent construire, personnaliser et façonner leur vie sur l’île comme ils le souhaitent. La version Nintendo Switch présente un mode coopératif multijoueur pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs afin de collaborer et de développer des villes ensemble.

Un Succès Indépendant Confirmé

Après cinq ans de développement, Dinkum a d’abord été lancé en accès anticipé sur Steam en juillet 2022, avant d’atteindre la version 1.0 complète en avril 2025. Depuis, le jeu s’est vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires dans le monde et affiche une note « Très positive » de 92 % sur Steam, reflétant l’engagement de sa communauté de joueurs internationale.