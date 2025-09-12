Précommandez dès aujourd’hui et obtenez du contenu bonus palpitant, dont le jeu FINAL FANTASY VII original pour toute précommande numérique et un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY pour toute précommande physique Nintendo Switch 2 (dans la limite des stocks disponibles)

Square Enix annonce également que les autres jeux de la série du remake de FINAL FANTASY VII arriveront sur de nouvelles plateformes

Paris, 12 septembre 2025 -Square Enix annonce que FINAL FANTASY VII™ REMAKE INTERGRADE, l’édition étendue du jeu nommé Meilleur RPG de 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE, arrive sur Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Xbox PC (en tant que titre Xbox Play Anywhere), le 22 janvier 2026. Le jeu est désormais disponible en précommande sur -Square Enix annonce que, l’édition étendue du jeu nommé Meilleur RPG de 2020,, arrive sur Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Xbox PC (en tant que titre Xbox Play Anywhere), le 22 janvier 2026. Le jeu est désormais disponible en précommande sur Nintendo Switch 2 , Xbox Series X|S, ainsi que chez les revendeurs participants.

Outre l’arrivée de FINAL FANTASY VII REMAKE sur de nouvelles plateformes, les créateurs du jeu proposent également une nouvelle fonctionnalité exclusive : les « Aides de jeu ». Cette option facilite grandement la prise en main du jeu sur Nintendo Switch 2 et Xbox et permet aux joueurs de mieux profiter de l’aventure. Afin qu’ils puissent se concentrer pleinement sur l’histoire et le combat hybride, la fonctionnalité d’Aides de jeu octroie notamment :

Des PM et des PV

Une durée de combat et une jauge ATB illimités

La capacité d’infliger 9 999 points de dégâts

D’avantage de facilité à acquérir des compétences d’arme Les joueurs peuvent désormais se préparer à cette nouvelle aventure et passer précommande dès aujourd’hui pour recevoir du contenu bonus palpitant, dont : Le jeu FINAL FANTASY VII original : pendant une durée limitée, toute précommande de l’édition numérique de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox PC s’accompagnera du jeu original FINAL FANTASY VII. Les joueuses et joueurs Xbox pourront télécharger et profiter du légendaire JPRG dès leur précommande. Le jeu sera cependant disponible le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2. Cette offre en édition limitée restera disponible jusqu’au 31 janvier 2026. Pour plus de détails, veuillez consulter la boutique.

sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox PC s’accompagnera du jeu original FINAL FANTASY VII. Les joueuses et joueurs Xbox pourront télécharger et profiter du légendaire JPRG dès leur précommande. Le jeu sera cependant disponible le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2. Cette offre en édition limitée restera disponible jusqu’au 31 janvier 2026. Pour plus de détails, veuillez consulter la boutique. Un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (dans la limite des stocks disponibles) : toute précommande de l’édition physique de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2 s’accompagnera d’un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (dans la limite des stocks disponibles). Chaque booster de jeu contient un assortiment de 15 cartes aléatoires. Réinterprétation époustouflante de l’un des titres les plus appréciés de la franchise, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est un excellent point de départ pour découvrir l’univers de FINAL FANTASY. Entièrement repensé par une équipe de créateurs visionnaires, il associe technologie de pointe et perspectives nouvelles pour proposer une expérience cinématographique riche en émotions. Ses graphismes époustouflants, son gameplay intuitif et ses combats riches en stratégie sauront séduire les néophytes comme les fans de longue date. Il est impossible de ne pas se laisser emporter par l’histoire intemporelle, épique et profondément personnelle de ce véritable chef-d’œuvre moderne.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE vous invite à suivre l’histoire de Cloud Strife, ancien SOLDAT devenu mercenaire prêtant main-forte au groupe de résistance Avalanche dans la ville de Midgar, alimentée à la mako. Au cours de leur combat contre la sinistre compagnie Shinra, Cloud et ses alliés se voient plongés dans un conflit mettant en jeu l’avenir de la planète. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également FF7R EPISODE INTERmission, un scénario inédit et palpitant consacré à Yuffie Kisaragi, shinobi d’élite du Wutai, et à son infiltration dans la ville de Midgar lors des évènements du jeu de base.

Dans le cadre de la promesse de SQUARE ENIX d’adopter une stratégie multiplateforme et de proposer ses jeux aux joueuses et joueurs du monde entier, l’intégralité de la série du remake de FINAL FANTASY VII (déjà disponible sur PlayStation 5 et PC) sortira sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S. Le troisième et dernier opus de la trilogie est en cours de production et marquera l’aboutissement de cette saga.