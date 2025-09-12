Précommandez dès aujourd’hui et obtenez du contenu bonus palpitant, dont le jeu FINAL FANTASY VII original pour toute précommande numérique et un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY pour toute précommande physique Nintendo Switch 2 (dans la limite des stocks disponibles)
- Des PM et des PV
- Une durée de combat et une jauge ATB illimités
- La capacité d’infliger 9 999 points de dégâts
- D’avantage de facilité à acquérir des compétences d’arme
Les joueurs peuvent désormais se préparer à cette nouvelle aventure et passer précommande dès aujourd’hui pour recevoir du contenu bonus palpitant, dont :
- Le jeu FINAL FANTASY VII original : pendant une durée limitée, toute précommande de l’édition numérique de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox PC s’accompagnera du jeu original FINAL FANTASY VII. Les joueuses et joueurs Xbox pourront télécharger et profiter du légendaire JPRG dès leur précommande. Le jeu sera cependant disponible le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2. Cette offre en édition limitée restera disponible jusqu’au 31 janvier 2026. Pour plus de détails, veuillez consulter la boutique.
- Un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (dans la limite des stocks disponibles) : toute précommande de l’édition physique de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2 s’accompagnera d’un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (dans la limite des stocks disponibles). Chaque booster de jeu contient un assortiment de 15 cartes aléatoires.
Réinterprétation époustouflante de l’un des titres les plus appréciés de la franchise, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est un excellent point de départ pour découvrir l’univers de FINAL FANTASY. Entièrement repensé par une équipe de créateurs visionnaires, il associe technologie de pointe et perspectives nouvelles pour proposer une expérience cinématographique riche en émotions. Ses graphismes époustouflants, son gameplay intuitif et ses combats riches en stratégie sauront séduire les néophytes comme les fans de longue date. Il est impossible de ne pas se laisser emporter par l’histoire intemporelle, épique et profondément personnelle de ce véritable chef-d’œuvre moderne.
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE vous invite à suivre l’histoire de Cloud Strife, ancien SOLDAT devenu mercenaire prêtant main-forte au groupe de résistance Avalanche dans la ville de Midgar, alimentée à la mako. Au cours de leur combat contre la sinistre compagnie Shinra, Cloud et ses alliés se voient plongés dans un conflit mettant en jeu l’avenir de la planète. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également FF7R EPISODE INTERmission, un scénario inédit et palpitant consacré à Yuffie Kisaragi, shinobi d’élite du Wutai, et à son infiltration dans la ville de Midgar lors des évènements du jeu de base.
Dans le cadre de la promesse de SQUARE ENIX d’adopter une stratégie multiplateforme et de proposer ses jeux aux joueuses et joueurs du monde entier, l’intégralité de la série du remake de FINAL FANTASY VII (déjà disponible sur PlayStation 5 et PC) sortira sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S. Le troisième et dernier opus de la trilogie est en cours de production et marquera l’aboutissement de cette saga.
