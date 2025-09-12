Les temps forts de la présentation incluaient la révélation de Fire Emblem: Fortune’s Weave, de Resident Evil Requiem, Hades II ainsi que le retour de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2

12 septembre 2025 – Le Nintendo Direct d’aujourd’hui a présenté un large éventail de jeux à venir, édités et développés aussi bien par Nintendo que par ses partenaires à travers le monde. Ces titres sont prévus pour faire leur arrivée dès cette année sur Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch, et nombre d’entre eux feront leur arrivée sur les deux consoles.

Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, a inauguré la présentation en annonçant différentes activités organisées pour marquer les 40 ans de Super Mario Bros., dont la sortie au Japon a eu lieu le 13 septembre 1985. En addition de l’annonce de l’arrivée de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 le 2 octobre sur Nintendo Switch, M. Miyamoto a également révélé que le prochain film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros. sera intitulé Super Mario Galaxy Le Film.

De nouvelles aventures avec Mario et ses amis sont également en approche sur Nintendo Switch 2, avec Mario Tennis Fever, un nouvel opus de la série de jeux de sports ; Yoshi and the Mysterious Book, une mystérieuse nouvelle aventure à dévorer ; ainsi que de nouvelles péripéties multijoueur dans Super Mario Bros. Wonder, qui voit l’arrivée d’une version Nintendo Switch 2 Edition.

En plus des annonces dédiées aux 40 ans de Super Mario Bros., le Nintendo Direct a entre autres également révélé les premières images de Fire Emblem: Fortune’s Weave et de Pokémon Pokopia, présenté de nouvelles informations sur Metroid Prime 4: Beyond et Kirby Air Riders ; et annoncé les DLC de Légendes Pokémon : Z-A et Donkey Kong Bananza. De plus, un nouveau thème aux couleurs de Kirby a fait son arrivée dans l’application mobile*1 Nintendo Today!.

Le Nintendo Direct a également présenté des annonces et informations à propos des titres édités et développés par les partenaires de Nintendo, et à venir sur Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch dès cette année, tels que Resident Evil Requiem où il faudra échapper à des horreurs dans une intense expérience ; Hades II, le dungeon crawler de type rogue-like plein d’action qui fera son arrivée courant septembre ; Suika Game Planet, un jeu de réflexion où il faut faire évoluer des fruits pour obtenir le meilleur score possible ; et MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION où il sera possible de faire éclore et élever des monstres pour explorer le monde et combattre à leurs côtés.

Pour visionner le Nintendo Direct son intégralité, rendez-vous sur https://www.youtube.com/live/05p-mtriWVs.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les titres présentés :

40 ans de Super Mario Bros. : un éventail de titres Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch ainsi qu’un nouveau film animation et diverses activités feront leur arrivée à l’occasion des 40 ans de la sortie de Super Mario Bros. au Japon. Les visiteurs du Nintendo Museum à Kyoto, au Japon, pourront également y découvrir une exposition lumineuse sur le thème des 40 ans de Super Mario Bros., un billet d’entrée présentant un design temporaire spécial, et une sélection d’illustrations et de pixel art Super Mario.

Super Mario Galaxy Le Film : M. Miyamoto a présenté une courte bande-annonce révélant que Super Mario Galaxy Le Film sera le titre du nouveau film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros., qui fera sa sortie mondiale à partir du 3 avril 2026.

Fire Emblem: Fortune’s Weave : les Jeux Héroïques sont annoncés. Le prochain titre de la série Fire Emblem fait son arrivée. La bande-annonce de révélation de ce tout nouveau titre de la série Fire Emblem a présenté un aperçu du scénario, des personnages, et du gameplay qui attendent les joueurs et les joueuses en 2026 sur Nintendo Switch 2.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : explorez le cosmos avec Mario dans Super Mario Galaxy, puis montez à bord du vaisseau Mario et partez à l’aventure avec Yoshi dans Super Mario Galaxy 2. Les deux titres proposent une interface améliorée, l’option de jouer avec des commandes classiques ou par mouvements, la possibilité d’écouter les musiques des titres depuis le menu principal, de nouveaux contenus pour le livre d’histoires d’Harmonie, ainsi qu’une résolution améliorée. Une mise à jour gratuite sera également disponible sur Nintendo Switch 2 pour prendre en charge l’affichage en 4K*2 pour les deux titres. Si Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 seront disponibles ensemble sous la forme d’une version physique intitulée Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, chaque titre sera également disponible en version numérique sur le Nintendo eShop. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 fera son arrivée le 2 octobre sur Nintendo Switch.

Deux amiibo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 feront leur arrivée l’an prochain. L’amiibo « Mario et Luma » peut être scanné dans chaque titre pour obtenir un champignon de soin, tandis que l’amiibo « Harmonie et Lumas » permet d’obtenir un champignon 1UP. Ces deux amiibo grand format seront disponibles à partir du 2 avril 2026.

Le livre d’histoires d’Harmonie s’apprête également à faire son arrivée en version papier, sous une forme reprenant les textes et illustrations*3 de l’ouvrage original dans Super Mario Galaxy.

Metroid Prime 4: Beyond : à la suite d’un étrange incident, Samus se retrouve transportée sur la mystérieuse planète Viewros. Scannez votre environnement à la recherche d’indices, et utilisez l’étendue de l’équipement de Samus, de ses nouveaux pouvoirs psychiques, et de Vai-O-La, pour explorer ce monde inconnu. Vous aurez besoin de chaque outil à votre disposition pour survivre à Viewros et vous en échapper. Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée le 4 décembre sur Nintendo Switch 2, la version Nintendo Switch fera également son arrivée le même jour.

De plus, des amiibo Metroid Prime 4: Beyond sont également en approche. Les amiibo (vendus séparément) Samus (Metroid Prime 4: Beyond Collection) et Samus et Vai-O-La (Metroid Prime 4: Beyond Collection) seront disponibles à partir du 6 novembre, tandis que l’amiibo (vendu séparément) de l’énigmatique chasseur de primes Sylux (Metroid Prime 4: Beyond Collection) fera son arrivée au lancement du jeu le 4 décembre. Plus de détails sur ces amiibo et leurs effets en jeu seront annoncés ultérieurement.

Pokémon Pokopia : incarnez un Métamorph qui a pris forme humaine et façonnez un monde vierge pour créer un lieu merveilleux pour toutes sortes de Pokémon. Apprenez de nouvelles techniques auprès des Pokémon que vous rencontrez pour agrandir et donner forme à un paradis. Collectez des baies, des pierres et du bois, construisez des meubles, faites pousser des légumes dans les champs que vous avez labourés, créez des domiciles pour les Pokémon que vous rencontrez, et bien plus encore. Pokémon Pokopia fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2. La version numérique du jeu sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop à partir du 12 novembre.

Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes : dans ce DLC*4 payant, Donkey Kong et Pauline auront l’occasion de casser la baraque sur l’île de DK, où vivent plusieurs visages familiers. Si vous avez terminé le scénario du jeu principal, Void Kong vous proposera de travailler pour la Void Company et de participer à des courses aux émeraudes sur l’île de DK et dans différentes strates du jeu principal. Au cours de chaque partie de ce nouveau mode, les fossiles que vous dénichez permettent d’obtenir différents talents aux effets variés, et les cristaux que vous brisez débloquent des compétences qui muscleront le jeu de DK. Participez à des courses aux émeraudes pour débloquer de nouveaux looks, des statues à exhiber sur l’île de DK, et plus encore. Le DLC Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 dans la journée. Une démo gratuite du jeu principal fera également son arrivée sur le Nintendo eShop dans la journée.

Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension : de nouvelles Méga-Évolutions pour Blindépique, Goupelin et Amphinobi font leur arrivée dans Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition à la sortie du jeu le 16 octobre sur Nintendo Switch 2 et de sa version sur Nintendo Switch disponible à cette même date. Il sera ensuite possible de poursuivre vos aventures à Illumis avec le DLC*4 payant Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension. De mystérieuses distorsions sont apparues soudainement à Illumis. Elles semblent connectées à un plan nommé « Extra Illumis », et le Pokémon fabuleux Hoopa semble y être pour quelque chose. Découvrez de nouvelles Méga-Évolutions, telles que Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y, et plus encore lorsque Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop, fera son arrivée prochainement sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Deux nouveaux amiibo Kirby Air Riders (vendus séparément), « Kirby et Étoile Warp » et « Bandana Waddle Dee et Étoile ailée », seront disponibles au lancement du jeu le 20 novembre. Scanner les amiibo en jeu permet d’invoquer des riders FIG qu’il est possible d’entraîner. Dans le jeu, les riders peuvent changer de bolide, et cela est aussi possible avec ces amiibo. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les Kirby Air Riders. Et ce n’est pas tout : un second Kirby Air Riders Direct, présenté par le directeur du jeu, Masahiro Sakurai, est aussi en approche.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : affrontez des hordes d’ennemis aux côtés de vos alliés et déchaînez de puissantes attaques synchro en duo. Déployez avec stratégie des artéfacts soneaus pour invoquer l’eau, le vent et d’autres effets pour renverser le cours de la bataille. Combattez à deux en écran scindé*5 ou utilisez GameShare*6 pour jouer sur deux consoles distinctes avec un seul exemplaire du jeu. Dévoilez des événements canoniques qui n’ont été qu’entraperçus dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lorsqu’Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau fera son arrivée le 6 novembre sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dans la journée sur le Nintendo eShop. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel : de nouvelles péripéties en multijoueur arrivent au Royaume des Fleurs. Le parc Bellabel propose toutes sortes d’attractions pour jouer en équipe… ou contre vos proches en multijoueur. Amassez un maximum de pièces, jouez au Loup fantôme, coopérez pour acheminer un Bob-omb à bon port, et bien plus. La version Nintendo Switch 2 Edition ajoute également du contenu supplémentaire et des améliorations. Davantage d’informations seront communiquées ultérieurement. Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel fera son arrivée au printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.

Et ce n’est pas tout… vous pourrez bientôt posséder votre propre fleur cancan de Super Mario Bros. Wonder. Placez-en une (ou deux) chez vous pour ajouter un peu de fantaisie à votre quotidien. La fleur est capable de parler, et s’il n’est pas possible de dialoguer avec elle, elle se mettra toutefois à parfois parler toute seule (si vous l’y autorisez). La fleur cancan est prévue pour faire son arrivée au printemps 2026.

Yoshi and the Mysterious Book : un beau jour, sur l’île où vivent Yoshi et ses amis, un étrange livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Les pages de cet ouvrage contiennent des informations sur d’étranges créatures, et Yoshi décide de s’y aventurer. Rejoignez Yoshi pour une nouvelle aventure dans Yoshi and the Mysterious Book, qui fera son arrivée au printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.

Tomodachi Life : Une vie de rêve : sur une petite île au milieu de l’océan, les Mii mènent une vie paisible et sans souci. Vous avez la charge de l’île, et vous pouvez créer des Mii de toutes les personnes que vous voulez voir y vivre, qu’ils soient inspirés de vos proches… ou de vous-même. Définissez leur personnalité et leur voix, puis aidez-les à vivre leur meilleure vie sur l’île. Vous pourrez voir ce qui leur passe par la tête, les aider à résoudre leurs tracas, les observer interagir entre eux, entretenir leurs amitiés, et bien plus. Tomodachi Life : Une vie de rêve fera son arrivée au printemps 2026 sur Nintendo Switch.

Mario Tennis Fever : entrez sur le court avec 30 raquettes frénétiques, chacune dotée de sa propre capacité spéciale, et 38 personnages jouables, un record dans la série. Enchaînez les lifts, les coupés, les lobs et autres techniques classiques, ainsi que de nouvelles manœuvres défensives. Plusieurs modes de jeu seront au rendez-vous, dont Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux (où des phénomènes prodigieux peuvent s’inviter), ainsi qu’un mode aventure où Mario et ses amis, transformés en bébés, doivent affronter des monstres pour retrouver leur état normal. Vous pourrez aussi jouer en utilisant les commandes par mouvements du mode dynamique. Mario Tennis Fever fera son arrivée le 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Virtual Boy – Nintendo Classics : une sélection de titres de la console en vue 3D stéréoscopique de Nintendo, le Virtual Boy, font leur arrivée dans Nintendo Classics en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel*7. Pour jouer, des manettes Joy-Con ou Joy-Con 2 ainsi que l’accessoire dédié*8 inspiré du Virtual Boy originel, 3D stéréoscopique incluse, pour y insérer une Nintendo Switch 2 ou une Nintendo Switch. Plongez dans des titres tels que Mario’s Tennis, Galactic Pinball, Teleroboxer et bien d’autres encore qui feront leur arrivée au fil du temps. Virtual Boy – Nintendo Classics fera son arrivée dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 17 février 2026. L’accessoire nécessaire pour jouer aux titres du catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics, ainsi que le modèle en carton, seront disponibles en précommande dès aujourd’hui sur le My Nintendo Store.

Resident Evil Requiem : affrontez des peurs que vous n’avez jamais connues auparavant dans le neuvième opus de la série Resident Evil. Retournez dans un Raccoon City en ruine et abandonné dans une expérience qui réunit ce qui fait l’essence du survival horror et de la série, avec des combats, des enquêtes, des puzzles et de la gestion de ressources. Alternez librement entre vue à la première et à la troisième personne pour affronter l’horreur de la façon qui vous convient le mieux. Resident Evil Requiem fera son arrivée le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Resident Evil 7 biohazard et Resident Evil Village, les septième et huitième opus de la série, feront également leur arrivée sur Nintendo Switch 2 à cette même date.

Hades II – Nintendo Switch 2 Edition : frayez-vous un chemin vers et au-delà des Enfers dans Hades II – Nintendo Switch 2 Edition, un dungeon crawler de type rogue-like plein d’action qui répond à chacun de vos échecs et de vos succès. Incarnez la Princesse des Enfers et explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais pour triompher des forces du Titan du Temps grâce aux pleins pouvoirs des dieux de l’Olympe. Profitez d’une fréquence d’images à 120 ips*2 en mode TV sur Nintendo Switch 2 ainsi que d’une progression multiplateformes entre les versions Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC. Hades II – Nintendo Switch 2 Edition sortira en exclusivité console temporaire le 25 septembre sur Nintendo Switch 2, tandis qu’Hades II fera son arrivée à la même date sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop et une version physique du titre sera disponible le 20 novembre.

Suika Game Planet : le jeu de casse-tête à succès fait son retour dans l’espace. Faites s’entrechoquer deux fruits identiques pour les combiner et les faire évoluer en fruits plus gros pour améliorer votre score. Faites tomber des fruits vers le centre de la planète pour créer autant de pastèques (« Suika » en japonais) que possible et obtenir des points bonus en déclenchant une Super Évolution. Suika Game Planet sur Nintendo Switch 2 propose également un mode multijoueur exclusif à quatre en local*5 via GameShare*6. Suika Game Planet fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch en exclusivité console temporaire cet hiver.

MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION : élancez-vous à travers les cieux à dos de Rathalos et explorez un vaste monde où vivent toutes sortes de monstres. Certains sont féroces, mais d’autres sont des compagnons amicaux nommés Monsties. Riders et Monsties doivent unir leurs forces pour surmonter tous les défis qui les attendent dans cette aventure RPG aux combats au tour par tour palpitants. Préparez-vous à chevaucher, élever et combattre lorsque MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION fera son arrivée le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.

Storm Lancers : aventurez-vous sur Cryptica et maîtrisez frappes à l’épée, esquives rapides et acrobaties fluides dans cette aventure roguelike à défilement horizontal. Explorez une planète extraterrestre vivante et voyagez jusqu’à son cœur brisé pour empêcher l’effondrement de la réalité. Partez à l’aventure en solo ou en duo en coop locale*5 et affrontez des ennemis impitoyables et de terrifiants boss à travers les cinq biomes changeants de ce monde coloré inspiré des cartoons de science-fiction des années 80. Storm Lancers fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch dans la journée.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE : les jumelles Mio et Mayu Amakura sont perdues dans un village qui a disparu de la carte dans ce revival de l’aventure horrifique japonaise. Incarnez Mio, la plus jeune des sœurs, qui peut sentir la présence des esprits et les apaiser les fantômes à l’aide de l’Appareil Noir tandis qu’elle explore des bâtiments abandonnés et enveloppés de ténèbres au fil de phases d’exploration et de combats recrées. FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE fera son arrivée début 2026 sur Nintendo Switch 2.

PowerWash Simulator 2: : détendez-vous et levez le voile sur de nouveaux mystères de Muckingham dans ce nouvel opus clinquant de la série idéale pour relâcher la pression en décrassant divers lieux au fil de 38 missions. Avec des graphismes améliorés, de nouveaux outils et de nouvelles ressources, nettoyez comme il vous plaît au cours d’une nouvelle campagne, en solo, à deux en écran scindé*5, ou à quatre en ligne*7. Vous pouvez aussi vous détendre dans votre base personnalisable, fournie avec des chats qu’il est possible de caresser. PowerWash Simulator 2 fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch 2.

Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition : servez-vous de vieux outils et de quelques pièces pour démarrer une nouvelle vie à la campagne dans Stardew Valley. Apprenez à vivre de la terre et transformez un lopin de terre à l’abandon en terre prospère. La version Nintendo Switch 2 Edition de cette paisible simulation de vie ajoute la possibilité de jouer à la souris, un mode coop à quatre en écran scindé*5, et la possibilité de jouer à huit en ligne*7. Et avec GameShare*6, il est possible de jouer à quatre avec un seul exemplaire du jeu. De plus, si vous disposez d’un exemplaire de Stardew Valley sur Nintendo Switch, vous pouvez gratuitement mettre le jeu à niveau*9 vers sa version Nintendo Switch 2 Edition. Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch 2.

DRAGON QUEST VII Reimagined : redécouvrez un récit de courageux compagnons, débordant de joies et de peines, et levez le voile sur la raison pour laquelle le royaume où vous vous trouvez est la seule île au monde. Le jeu présente un nouveau style graphique qui marie les dioramas et le design de personnages iconique d’Akira Toriyama, ainsi qu’un scénario principal au rythme repensé, la possibilité pour les personnages d’endosser deux vocations à la fois, et plus encore. Découvrez un classique intemporel sous un tout nouveau jour lorsque DRAGON QUEST VII Reimagined fera son arrivée le 5 février 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le titre sera disponible en précommande dès aujourd’hui, et précommander le jeu avant sa sortie permettra d’obtenir *10 un costume pour le personnage principal ainsi que des objets utiles pour l’aventure.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS : incarnez un protagoniste sans nom, battez-vous vaillamment et faites des choix cruciaux afin de restaurer la paix et de façonner l’histoire dans ce jeu d’action stratégique se déroulant dans la Chine ancienne durant la période des « Trois Royaumes ». Avec les combats les plus intenses et les armées les plus massives de la série Dynasty Warriors, vos choix influeront sur le scénario et pourront même modifier des événements historiques. Le DLC*4 payant qui sera disponible au lancement du jeu permettra de suivre une voie différente et de découvrir des développements qui n’étaient pas présents dans le scénario principal. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS fera son arrivée le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2.

Danganronpa 2×2 : Danganronpa 2: Goodbye Despair fait son come-back ultime. Ce titre inclut un tout nouveau scénario avec d’autres victimes et coupables, ainsi qu’une version rénovée du scénario original de Danganronpa 2. Danganronpa 2×2 fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

POPUCOM : sauvez une mystérieuse planète dans ce jeu coop*7 à quatre. Incarnez des aventuriers qui ont été transportés sur une planète inconnue pour y vivre une aventure fantastique et fourmillant de casse-tête, où les deux couleurs entre lesquelles vous pouvez alterner jouent un rôle crucial lorsqu’il s’agit d’affronter vos ennemis, de surmonter des obstacles, et bien plus encore. Préparez-vous pour une aventure haute en couleur et riche en combats, en énigmes et en mini-jeux lorsque POPUCOM fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : plongez dans le monde réimaginé d’un des classiques les plus populaires du RPG avec le jeu primé FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE. Cette réinvention de l’histoire originale de FINAL FANTASY VII jusqu’à la fuite de Midgar propose un système de combat hybride qui mêle action en temps réel et commandes stratégiques. Rejoignez l’ex-SOLDAT Cloud et son iconique épée broyeuse, tandis qui embarque pour une mission qui débouchera sur une lutte qui décidera du futur de la planète. Le titre inclut également FF7R EPISODE INTERmission, une aventure annexe se déroulant en parallèle de celui du jeu principal et mettant en scène Yuffie Kisaragi pour apporter une nouvelle perspective au périple de Cloud. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE fera son arrivée le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Mortal Kombat: Legacy Kollection : découvrez les origines légendaires de la franchise Mortal Kombat avec une collection de classique des années 90 et 2000 qui inclut des titres arcades, consoles de salon et consoles portables. Révélez des secrets cachés d’une simple pression d’un bouton, combattez en ligne*7 avec un rollback netcode amélioré, et jouez avec vos proches avec la prise en charge de GameShare*6. La collection inclut aussi un documentaire interactif qui retrace l’histoire de la série et présente des illustrations conceptuelles peu connues, des vidéos d’archive, ainsi que des interviews exclusives. Mortal Kombat: Legacy Kollection fera son arrivée le 30 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une version physique sera disponible le 12 décembre.

Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition : assemblez votre équipe de chefs pour de la coop chaotique en local*5 ou en ligne*7 à quatre maximum et profitez d’améliorations sur Nintendo Switch 2 telles que l’affichage en 4K*2, à 60 ips, ainsi que la prise en charge de GameShare*6 et CameraPlay*11. Faites aussi la rencontre de « Platinum Platypus », un chef exclusif à la version Nintendo Switch 2 Edition. Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Nintendo Switch 2 Edition : suivez Luffy et les Chapeaux de paille alors qu’ils voyagent d’île en île dans l’espoir de trouver l’illustre trésor, le One Piece. Jouez sur certains des environnements et îles les plus extraordinaires de l’univers de ONE PIECE et affrontez des ennemis inoubliables tout en profitant d’améliorations sur Nintendo Switch 2, tel qu’un nombre d’ennemis à l’écran plus important. ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch 2. De plus, si vous disposez d’un exemplaire du jeu sur Nintendo Switch, vous pouvez gratuitement mettre le jeu à niveau*9 vers sa version Nintendo Switch 2 Edition.

Lynked: Banner of the Spark : le monde tel que vous le connaissiez n’est plus… mais il est toujours possible de s’amuser à le reconstruire ! Lynked: Banner of the Spark associe l’action d’un roguelite au charme d’un simulateur de vie. Jouez en solo ou en équipe de trois*7 pour affronter des nuées de robots adverses, puis utilisez leurs pièces détachées et d’autres ressources pour agrandir et améliorer votre base. De plus, sur Nintendo Switch 2 le titre prend en charge le jeu à la souris ainsi que GameShare*6. Lynked: Banner of the Spark fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch dans la journée.

Dinkum : faites d’une île sauvage votre foyer. Plantez des cultures, attrapez des poissons ou encore récoltez des ressources tout en utilisant votre ingéniosité lorsque les créatures sauvages attaquent. Jouez avec des commandes intuitives, en solo ou en coop à quatre en multijoueur local*5 ou en ligne*7. Visitez des boutiques, participez à des festivals et parlez aux visiteurs tandis que vous transformez une île déserte en ville prospère. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop. Dinkum fera son arrivée en exclusivité console temporaire le 6 novembre sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition : le jeu de plateformes drôle et divertissant Human Fall Flat déambule sur Nintendo Switch 2*2 avec de nouveaux niveaux colorés et pleins de surprises tels que le Royaume des bonbons. Le titre prend également en charge le jeu à la souris et de GameShare*6, et permet de pousser, tirer, grimper et dégringoler à travers un monde de paysages oniriques en solo, ou à huit en local*5 ou en ligne*7. Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée au printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.

Outre les jeux listés ci-dessus, la présentation a également inclus un montage regroupant plusieurs autres titres à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, dont :

EA SPORTS FC 26 : jouez à votre façon avec une expérience de jeu remaniée grâce aux retours de la communauté, des Défis Manager Live et des archétypes inspirés par les stars du jeu dans EA SPORTS FC 26, qui fera son arrivée le 26 septembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Profitez de jusqu’à sept jours d’accès en avance avec EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition, disponible le 19 septembre.

Little Nightmares III : piégés dans la Spirale, vous devez trouver le moyen de vous en échapper dans ce jeu d’aventure à ambiance horrifique à suivre en solo ou en coop*5. Little Nightmares III fera son arrivée le 10 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Persona 3 Reload : découvrez le captivant début du jeu dans une démo gratuite qui fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 dans la journée. Éveillez un pouvoir incroyable et percez les mystères de l’Heure sombre lorsque Persona 3 Reload fera son arrivée le 23 octobre sur Nintendo Switch 2.

LEGO® Voyagers : incarnez une brique LEGO et roulez, sautez, emboîtez-vous et construisez dans de riches mondes de briques, en local*5 sur le même écran ou en ligne*7. Invitez un ami à rejoindre votre aventure gratuitement grâce au Pass ami. Tant que l’un de vous dispose du jeu, vous pourrez jouer ensemble à l’expérience coopérative complète. LEGO Voyagers fera son arrivée le 15 septembre sur Nintendo Switch.

Disgaea 7 Complete : restaurez le bushido à Hinomoto dans la version définitive du RPG de stratégie qui inclut tous les DLC précédemment sortis, des fonctionnalités supplémentaires et une toute nouvelle aventure. Disgaea 7 Complete fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 10 octobre.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : vous pouvez désormais explorer les profondeurs de l’océan dans DRAGON QUEST II. Un monde plus vaste et riche de nouvelles rencontres vous attend dans DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, qui fera son arrivée le 30 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage : atteignez de nouveaux sommets tandis que la série pionnière du jeu de combat en 3D continue d’évoluer avec désormais un netcode rollback, la prise en charge du multijoueur multiplateformes en ligne*7, et un tout nouveau mode solo. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2.

Two Point Museum : gérez les musées de vos rêves dans ce jeu de gestion débordant d’humour et d’expositions hors du commun, allant des fossiles préhistoriques aux aquariums pleins de vie, en passant par les manoirs hantés et étrangetés spatiales. Two Point Museum fera son arrivée le 28 octobre sur Nintendo Switch 2 et sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Précommander le jeu permet d’obtenir le Pack de précommande Sonic, qui inclut entre autres des tenues Sonic et Shadow pour le personnel et des peluches pour les visiteurs.

*1 Un compte Nintendo et une connexion Internet permanente sont nécessaires. Des frais d’utilisation de données peuvent s’appliquer.

*2 La définition 4K et l’affichage à 120 images par seconde sont uniquement disponibles avec les jeux et les écrans compatibles. L’affichage en 4K offre un maximum de 60 images par seconde.

*3 La version papier du livre n’inclut pas les pages ajoutées dans Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

*4 Un exemplaire du jeu complet (vendu séparément) est nécessaire pour accéder au contenu téléchargeable associé.

*5 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*6 Les jeux reçus via GameShare ne sont jouables que tant que la session GameShare est active. GameShare via GameChat est uniquement disponible sur Nintendo Switch 2 et nécessite une connexion Internet stable. GameChat est disponible gratuitement jusqu’au 31 mars 2026. Passé cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire

*7 Un abonnement au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour utiliser les fonctions en ligne. L’abonnement se renouvelle automatiquement après la période de validité initiale au prix en vigueur, à moins d’être annulé. Le service n’est pas accessible dans tous les pays Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser les fonctions en ligne. Des conditions générales s’appliquent.

*8 Un abonnement au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont requis. Commandes limitées par compte Nintendo. Non disponible dans tous les pays et pour les comptes utilisant un essai gratuit de l’abonnement Nintendo Switch Online. Un accessoire Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch ou Virtual Boy (modèle en carton) pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch est requis pour jouer aux titres du catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics. Pour accéder à Virtual Boy – Nintendo Classics, un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel est requis.

*9 Un exemplaire du jeu complet (vendu séparément) est nécessaire pour utiliser le contenu associé. Pour en savoir plus, consultez https://www.nintendo.com/fr-fr/Hardware/Nintendo-Switch-2/Jeux-Nintendo-Switch-2-Edition-2785636.html

*10 Offre réservée aux consommateurs qui achètent DRAGON QUEST VII Reimagined avant le 5 mars 2026.

*11 Pour utiliser certaines fonctionnalités ainsi que le chat vidéo, une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément) est requise.