Pendant le Nintendo Direct d’aujourd’hui, SEGA a annoncé tout un tas de choses sur ses prochains titres, comme une démo gratuite pour Persona 3 Reload sur Nintendo Switch 2, les précommandes pour Two Point Museum sur Nintendo Switch 2 et une fenêtre de sortie pour Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage pour la Nintendo Switch 2.

Vous pourrez trouver plus d’informations sur ces annonces ci-dessous :

Persona 3 Reload

Dans cette démo pour Nintendo Switch 2, les joueurs peuvent vivre les premiers mois de Persona 3 Reload et s’immiscer dans la peau d’un nouvel élève poussé vers un destin inattendu. Éveillez un pouvoir incroyable et percez les mystères de l’Heure sombre. Combattez avec vos amis et laissez à tout jamais votre empreinte dans leur mémoire.

Jouez à toute l’introduction de l’histoire, jusqu’au premier combat de boss haletant contre une Ombre gigantesque. Les données de sauvegarde de la démo seront transférées vers le jeu complet. Les joueurs qui achèteront la version complète pourront poursuivre leur voyage là où il s’est arrêté.

Les précommandes et la liste de souhaits pour Persona 3 Reload sont maintenant disponibles, et le jeu sort sur Nintendo Switch 2 le 23 octobre 2025. Les joueurs précommandant le jeu recevront un ensemble de musique Persona 4 Golden™ avant la sortie. Persona 3 Reload est également disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4. Pour en savoir plus sur Persona 3 Reload, rendez-vous sur https://www.sega.com/persona

Two Point Museum

Two Point Museum arrive sur Nintendo Switch 2 le 28 octobre 2025. Les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander le jeu.

Two Point Museum est une simulation de gestion palpitante et novatrice venue tout droit des créateurs de Two Point Hospital™ et Two Point Campus™. En tant que jeunes conservateurs, les joueurs et les joueuses devront plonger dans le monde de la supervision de musée afin de concevoir et construire l’expérience ultime pour leurs visiteurs. Envoyez votre équipe d’experts partiellement formés en expédition pour trouver des artefacts rares et relativement bien conservés. Et quand (espérons que ce soit le cas) vos experts reviennent de leurs aventures, affichez avec fierté leurs fabuleuses découvertes. Faites de votre musée l’attraction la plus divertissante du comté !

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arrivera sur Nintendo Switch 2 cet hiver (il sort sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 le 30 octobre 2025).

Atteignez de nouveaux sommets dans Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage et suivez l’évolution de la série de combat en 3D novatrice avec de nouvelles fonctionnalités, telles que le netcode rollback, du crossplay et un nouveau mode solo.