La rentrée est particulièrement généreuse sur le Nintendo eShop nord-américain, avec une nouvelle vague de promotions qui concerne plusieurs dizaines de jeux. Parmi eux, certains atteignent leur prix le plus bas jamais enregistré, comme Cassette Beasts ou encore Dodgeball Academia, deux productions indépendantes qui avaient marqué les esprits lors de leur sortie. L’occasion idéale de compléter sa ludothèque Switch avec des titres de genres variés, qu’il s’agisse de RPG, de jeux de plateforme ou d’expériences plus atypiques.

Cassette Beasts, par exemple, est proposé à 9,99 $ au lieu de 19,99 $. Ce RPG inspiré de Pokémon, qui mise sur un système de fusion des créatures et une ambiance rétro-moderne, avait déjà séduit une partie des amateurs de jeux de collection et de combat stratégique. De son côté, Dodgeball Academia chute à 7,49 $ au lieu de 24,99 $, une réduction très agressive pour ce jeu de sport narratif qui mélange mécanique de RPG et humour façon shōnen.

Les amateurs de plateformes peuvent se tourner vers des classiques comme A Hat in Time à moitié prix (14,99 $ au lieu de 29,99 $) ou des pépites indépendantes telles que Carto (5,99 $) et Eastward (12,49 $). Pour ceux qui recherchent une expérience plus sombre, Signalis, survival horror acclamé pour son esthétique rétro-futuriste, est disponible à 13,99 $, tandis que Madison, un titre d’horreur psychologique, tombe à 10,49 $.

Les grands noms du JRPG sont également bien représentés, notamment grâce à la franchise Atelier, dont de nombreux épisodes et packs bénéficient de réductions allant jusqu’à 70 %. Atelier Sophie 2 est par exemple proposé à 29,99 $ au lieu de 59,99 $, et le Dusk Trilogy Deluxe Pack chute de 89,99 $ à 44,99 $. Pour les amateurs de gestion et de simulation, Rune Factory: Guardians of Azuma profite aussi d’une petite remise, à 47,99 $.

Les licences cultes ne sont pas oubliées : Dead Cells est affiché à 12,49 $, Goat Simulator 3 à 14,99 $, et Overcooked 2, jeu coopératif immanquable, passe à seulement 6,24 $. Les amateurs de nostalgie pourront quant à eux jeter un œil à Croc: Legend of the Gobbos en promotion à 22,49 $ ou Glover à 13,99 $.

Les offres couvrent également des productions plus récentes comme Another Crab’s Treasure (17,99 $) ou SteamWorld Build (11,99 $), confirmant la diversité de cette salve de réductions. Les jeux narratifs et originaux ne sont pas en reste, avec par exemple Toem à 3,99 $ et Stray Gods à 17,99 $.