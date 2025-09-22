Nintendo propose une nouvelle vague de promotions, avec de nombreux jeux à des prix très intéressants sur le Nintendo eShop US? On notera que certains des titres sont disponibles sur le store Européen (Français) pour des prix tout aussi intéressants, par exemple Hadès à 6,24 euros ou encore Sonic Origins Plus.
Le store US vous permettra par contre d’acquérir l’ensemble des titres Batman Arkham à 9,99$ par épisode ou encore la saga des SteamWorld à des prix très intéressants !
Ces promotions sont valables pour une durée limitée sur l’eShop US de la Nintendo Switch. Pour en profiter, n’hésitez pas à basculer vers le store nord-américain depuis votre compte Nintendo ou à utiliser une carte eShop US (voir plus bas, en fin d’article). C’est le moment idéal pour étoffer votre collection sans vider votre portefeuille.
– Actraiser Renaissance – $14.99 (prix de base : $29.99)
– Alba: A Wildlife Adventure – $2.99 (prix de base : $19.99)
– Ashen – $9.99 (prix de base : $39.99)
– Astria Ascending – $7.99 (prix de base : $39.99)
– Atelier Arland series Deluxe Pack – $37.79 (prix de base : $89.99)
– Atelier Ayesha DX – $15.99 (prix de base : $39.99)
– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $44.99 (prix de base : $89.99)
– Atelier Escha & Logy DX – $15.99 (prix de base : $39.99)
– Atelier Firis DX – $19.99 (prix de base : $39.99)
– Atelier Lulua – $19.79 (prix de base : $59.99)
– Atelier Lydie & Suelle DX – $19.99 (prix de base : $39.99)
– Atelier Marie Remake – $24.99 (prix de base : $49.99)
– Atelier Meruru DX – $13.19 (prix de base : $39.99)
– Atelier Rorona DX – $13.19 (prix de base : $39.99)
– Atelier Sophie 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)
– Atelier Sophie DX – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Totori DX – $13.19 (prix de base : $39.99)
– Atelier Yumia – $41.99 (prix de base : $59.99)
– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base : $24.99)
– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base : $24.99)
– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base : $24.99)
– Billion Road – $3.99 (prix de base : $19.99)
– Cat Quest 2 – $3.74 (prix de base : $14.99)
– Cat Quest 3 – $11.99 (prix de base : $19.99)
– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $7.99 (prix de base : $19.99)
– Cocoon – $14.99 (prix de base : $24.99)
– Collection of Mana – $15.99 (prix de base : $39.99)
– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base : $19.99)
– Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – $19.99 (prix de base : $49.99)
– Cursed to Golf – $2.99 (prix de base : $19.99)
– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)
– Death’s Gambit: Afterlife – $9.99 (prix de base : $19.99)
– Demon Turf – $11.24 (prix de base : $24.99)
– Doki Doki Literature Club Plus – $9.99 (prix de base : $14.99)
– Dragon Quest – $2.99 (prix de base : $4.99)
– Dragon Quest 2 – $3.89 (prix de base : $6.49)
– Dragon Quest 3 – $7.49 (prix de base : $12.49)
– Dragon Quest 3 HD-2D Remake – $38.99 (prix de base : $59.99)
– Dragon Quest 11 S – $19.99 (prix de base : $39.99)
– Dragon Quest Monster: The Dark Prince – $23.99 (prix de base : $39.99)
– Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (prix de base : $39.99)
– Escape Academy – $7.49 (prix de base : $29.99)
– Etrian Odyssey Origins Collection – $31.99 (prix de base : $79.99)
– Evoland – $4.99 (prix de base : $19.99)
– Fantasian Neo Dimension – $29.99 (prix de base : $49.99)
– Far: Lone Sails – $1.99 (prix de base : $14.99)
– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base : $39.99)
– Figment 1 + 2 – $2.35 (prix de base : $39.99)
– Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – $48.74 (prix de base : $74.99)
– Final Fantasy 7 – $6.39 (prix de base : $15.99)
– Final Fantasy 8 Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)
– Final Fantasy 9 – $8.39 (prix de base : $20.99)
– Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster – $19.99 (prix de base : $49.99)
– Final Fantasy 12: The Zodiac Age – $19.99 (prix de base : $49.99)
– Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)
– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)
– Fitness Boxing Fist of the North Star – $4.99 (prix de base : $49.99)
– Frogun – $5.99 (prix de base : $14.99)
– Ghost of a Tale – $3.74 (prix de base : $24.99)
– Gone Home – $2.99 (prix de base : $14.99)
– Gravity Circuit – $9.89 (prix de base : $21.99)
– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)
– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)
– Hades – $6.24 (prix de base : $24.99)
– Hammerwatch – $3.99 (prix de base : $19.99)
– Hammerwatch 2 – $4.99 (prix de base : $24.99)
– Harvestella – $23.99 (prix de base : $59.99)
– Human Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)
– I Am Setsuna – $11.99 (prix de base : $39.99)
– Inkulinati – $7.49 (prix de base : $24.99)
– Kao the Kangaroo – $3.89 (prix de base : $29.99)
– Kentucky Route Zero – $9.99 (prix de base : $24.99)
– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (prix de base : $59.99)
– Legend of Mana – $11.99 (prix de base : $29.99)
– LEGO Bricktales – $4.49 (prix de base : $29.99)
– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (prix de base : $59.99)
– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)
– LEGO The Incredibles – $5.99 (prix de base : $59.99)
– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base : $29.99)
– Lollipop Chainsaw Repop – $24.74 (prix de base : $44.99)
– Lost Sphear – $12.49 (prix de base : $49.99)
– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)
– Neo: The World Ends with You – $23.99 (prix de base : $59.99)
– Neon White – $12.49 (prix de base : $24.99)
– NieR: Automata – $15.99 (prix de base : $39.99)
– Octopath Traveler – $23.99 (prix de base : $59.99)
– Octopath Traveler 2 – $23.99 (prix de base : $59.99)
– Oninaki – $14.99 (prix de base : $49.99)
– Ori and the Blind Forest – $4.99 (prix de base : $19.99)
– Ori and the Will of the Wisps – $7.49 (prix de base : $29.99)
– Outer Wilds – $14.99 (prix de base : $24.99)
– Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – $9.99 (prix de base : $19.99)
– Persona 4 Arena Ultimax – $8.99 (prix de base : $29.99)
– Persona 5 Royal – $20.99 (prix de base : $59.99)
– Revita – $6.79 (prix de base : $16.99)
– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base : $24.99)
– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – $29.99 (prix de base : $49.99)
– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base : $28.99)
– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)
– SaGa Emerald Beyond – $24.99 (prix de base : $49.99)
– SaGa Frontier 2 Remastered – $22.49 (prix de base : $29.99)
– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)
– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)
– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)
– Sifu – $11.99 (prix de base : $39.99)
– Slime Rancher – $7.49 (prix de base : $24.99)
– Solar Ash – $15.99 (prix de base : $39.99)
– Sonic Colors: Ultimate – $11.99 (prix de base : $39.99)
– Sonic Origins Plus – $13.99 (prix de base : $39.99)
– Sonic Superstars – $20.99 (prix de base : $59.99)
– Souldiers – $5.99 (prix de base : $19.99)
– Star Ocean: The Second Story R – $24.99 (prix de base : $49.99)
– Star Ocean First Departure R – $6.29 (prix de base : $20.99)
– SteamWorld Build – $11.99 (prix de base : $29.99)
– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)
– SteamWorld Dig 2 – $2.99 (prix de base : $19.99)
– SteamWorld Heist – $2.99 (prix de base : $19.99)
– SteamWorld Heist 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)
– SteamWorld Quest – $3.74 (prix de base : $24.99)
– Stray – $22.49 (prix de base : $29.99)
– Super Monkey Ball: Banana Mania – $9.99 (prix de base : $39.99)
– Super Monkey Ball: Banana Rumble – $19.99 (prix de base : $49.99)
– Tactics Ogre: Reborn – $19.99 (prix de base : $49.99)
– Tangle Tower – $3.99 (prix de base : $19.99)
– Tchia – $9.89 (prix de base : $29.99)
– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)
– Theatrhythm Final Bar Line – $24.99 (prix de base : $49.99)
– The Last Spell – $9.99 (prix de base : $24.99)
– The Pathless – $9.99 (prix de base : $39.99)
– The Sinking City – $4.99 (prix de base : $49.99)
– Toem – $3.99 (prix de base : $19.99)
– Trials of Mana – $19.99 (prix de base : $49.99)
– Triangle Strategy – $23.99 (prix de base : $59.99)
– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)
– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (prix de base : $14.99)
– Two Point Campus – $7.99 (prix de base : $39.99)
– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)
– Unrailed – $3.99 (prix de base : $19.99)
– Valfaris – $4.99 (prix de base : $24.99)
– Venba – $5.99 (prix de base : $14.99)
– Vernal Edge – $8.79 (prix de base : $21.99)
– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)
– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)
Voici un tutoriel simple et complet pour accéder à l’eShop américain sur une Nintendo Switch européenne.
Étape 1 : Créer un compte Nintendo américain
- Rendez-vous sur https://accounts.nintendo.com
- Cliquez sur « Créer un compte » (ou connectez-vous si vous voulez modifier votre compte actuel)
- Renseignez les informations demandées (nom, e-mail, mot de passe…)
- Très important :
-
-
Région : choisissez « États-Unis »
-
Fuseau horaire : choisissez-en un lié aux États-Unis (ex. : « Pacific Time »)
-
-
Terminez la création du compte et confirmez votre e-mail.
Étape 2 : Ajouter ce compte sur votre Nintendo Switch
- Sur votre Switch, allez dans Paramètres de la console > Utilisateurs
- Sélectionnez « Ajouter un utilisateur », créez un nouveau profil (nom au choix)
- Liez-le au compte Nintendo américain que vous venez de créer
- Une fois connecté, revenez au menu d’accueil
Étape 3 : Accéder à l’eShop américain
- Depuis le menu principal, sélectionnez le nouveau profil US que vous avez créé
- Ouvrez l’eShop
- Vous serez automatiquement dirigé vers l’eShop américain
- Profitez des prix US et des promotions exclusives
Astuce : Vous pouvez basculer entre comptes US et EU facilement
Vous n’avez pas besoin de changer de région dans vos paramètres principaux.
Il suffit de sélectionner l’utilisateur correspondant (EU ou US) pour accéder à l’eShop de la région souhaitée.
Remarques importantes
- Les jeux achetés sur l’eShop US fonctionnent parfaitement sur une Switch européenne, grâce à la console région-free.
- Les langues disponibles dans le jeu dépendent du jeu lui-même (beaucoup proposent le français même depuis l’eShop US).
- Certains contenus additionnels (DLC) peuvent poser problème s’ils ne proviennent pas de la même région que le jeu de base.
