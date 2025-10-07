NIS America, Inc.et Microids Distribution France sont ravis d’annoncer que la version définitive du RPG stratégique acclamé par la critique, Disgaea 7 Complete, est maintenant disponible en version physique exclusivement sur Nintendo SwitchTM 2.

Retournez à Hinomoto avec panache !

Pirilika, une démone richissime passionnée par le bushido, part explorer les Netherworlds d’Hinomoto pour y savourer leur culture unique… et leurs nouilles légendaires ! Mais catastrophe : à son arrivée, elle découvre que ses précieuses sowba et you-don ont été remplacées par des pâtes, sous l’influence maléfique du terrible Démmodore Opener !

Déterminée à sauver ses traditions culinaires (et son honneur), elle s’allie à Fuji, un guerrier errant, pour remettre Hinomoto dans le droit chemin… à coups de baffes stratégiques bien placées !

Cette édition ultime contient le jeu de base, tous les DLC précédemment sortis, ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités et du contenu inédit. Profitez de stats illimitées, relevez des défis encore jamais vus, et plongez dans l’expérience Disgaea la plus déjantée et complète à ce jour !

Caractéristiques